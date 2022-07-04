В пригороде Барнаула сгорела крыша у огромного коттеджа
Инцидент случился утром 4 июля
4 июля 2022, 13:20, Никита Черников
В барнаульском посёлке Власиха в результате пожара едва не сгорел огромный коттедж, сообщает «В курсе 22».
Инцидент случился утром 4 июля в микрорайоне Октябрьском на улице Изящной. На момент прибытия пожарных крыша дома полыхала открытым огнём. В коттедже также находится гараж. По информации очевидцев, из-за пожара «подкоптились» автомобили — их успели вовремя эвакуировать.
Согласно снимкам, которые опубликованы в сообществе, у двухэтажного дома в результате происшествия оказалась сильно повреждена крыша.
Причины произошедшего пока неизвестны. Жертв и пострадавших нет.
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