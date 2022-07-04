В пригороде Барнаула сгорела крыша у огромного коттеджа

В барнаульском посёлке Власиха в результате пожара едва не сгорел огромный коттедж, сообщает «В курсе 22».

Инцидент случился утром 4 июля в микрорайоне Октябрьском на улице Изящной. На момент прибытия пожарных крыша дома полыхала открытым огнём. В коттедже также находится гараж. По информации очевидцев, из-за пожара «подкоптились» автомобили — их успели вовремя эвакуировать.

Согласно снимкам, которые опубликованы в сообществе, у двухэтажного дома в результате происшествия оказалась сильно повреждена крыша.

Причины произошедшего пока неизвестны. Жертв и пострадавших нет.