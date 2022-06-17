В Рубцовске злоумышленники сообщили о минировании больницы
Людей эвакуировали, а прибывшие на место правоохранители установили, что никакого взрывного устройства внутри нет
17 июня 2022, 19:05, Илья Звягинцев
В Рубцовске неизвестный сообщил о минировании больницы. Об этом рассказали подписчики в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Информация поступила 16 июня около 12 часов дня. Неизвестный заявил, что территория больницы заминирована, а взрыв произойдёт через час.
Людей эвакуировали из здания, а на место приехали правоохранители. Они выяснили, что никакой взрывчатки в больнице нет.
Ранее телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске. Правоохранители в этом случае также не обнаружили взрывного устройства.
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