В Рубцовске злоумышленники сообщили о минировании больницы

В Рубцовске неизвестный сообщил о минировании больницы. Об этом рассказали подписчики в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Информация поступила 16 июня около 12 часов дня. Неизвестный заявил, что территория больницы заминирована, а взрыв произойдёт через час.

Людей эвакуировали из здания, а на место приехали правоохранители. Они выяснили, что никакой взрывчатки в больнице нет.

Ранее телефонные злоумышленники «заминировали» здание суда в Новоалтайске. Правоохранители в этом случае также не обнаружили взрывного устройства.