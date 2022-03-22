Виновнику смертельной аварии на Павловском тракте грозит до семи лет тюрьмы
Водителя, который выехал на «встречку», задержали и отправили под стражу на два месяца
22 марта 2022, 12:27, Илья Звягинцев
Виновнику смертельной аварии на Павловском тракте в Барнауле грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, инцидент произошел 18 марта. Водитель автомобиля Hyundai Solaris с логотипами такси выехал на полосу встречного движения и столкнулся с несколькими иномарками. В результате аварии погибли пассажиры такси. Женщина и ребёнок скончались на месте. Четырёхлетний пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии.
В ведомстве отметили, что водителя задержали. Ему предъявили обвинение и отправили под стражу на два месяца.
За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.
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