«Завтра здесь будет каток»: коммунальная авария затопила одну из улиц Барнаула

Коммунальная авария произошла на улице Глушкова в Барнауле. По словам очевидца, которые передает паблик «Инцидент Барнаул» сейчас вода течет в сторону улицы Петра Сухова.

«Завтра здесь будет каток», — высказала свое мнение свидетель прорыва трубы.

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Происшествия Замерзающих и «жутко голодных» лошадь и маленькую собаку нашли в пригороде Барнаула

Масштаб повреждения водопровода и число домов, которые могли остаться без ресурса из-за прорыва, пока неизвестны.