«Завтра здесь будет каток»: коммунальная авария затопила одну из улиц Барнаула

Инцидент произошел на улице Глушкова

22 ноября 2022, 20:21

Коммунальная авария произошла на улице Глушкова в Барнауле. По словам очевидца, которые передает паблик «Инцидент Барнаул» сейчас вода течет в сторону улицы Петра Сухова.

«Завтра здесь будет каток», — высказала свое мнение свидетель прорыва трубы.

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Масштаб повреждения водопровода и число домов, которые могли остаться без ресурса из-за прорыва, пока неизвестны.

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