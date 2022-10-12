Землетрясение произошло в Новосибирской области рядом с Алтаем
Жители населённых пунктов Чистоозёрного и Татарского районов жаловались на незначительные и мало ощущаемые колебания земной поверхности
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 11 октября на территории Купинского района Новосибирской области — неподалёку от Славгорода. По предварительным данным регионального МЧС, катаклизм обошёлся без жертв и разрушений.
Информация о новом землетрясении поступила в ведомство от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в 20:10 11 октября. Как сообщали в пресс-центре ГУ МЧС России по НСО, жители населённых пунктов Чистоозёрного и Татарского районов жаловались на незначительные и мало ощущаемые колебания земной поверхности.
Напомним, вечером 27 июля и ранним утром 28 июля восточнее Алтайского края и Республики Алтай произошло сразу четыре землетрясения магнитудой более 3.