Землетрясение произошло в Новосибирской области рядом с Алтаем

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло 11 октября на территории Купинского района Новосибирской области — неподалёку от Славгорода. По предварительным данным регионального МЧС, катаклизм обошёлся без жертв и разрушений.

Информация о новом землетрясении поступила в ведомство от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН в 20:10 11 октября. Как сообщали в пресс-центре ГУ МЧС России по НСО, жители населённых пунктов Чистоозёрного и Татарского районов жаловались на незначительные и мало ощущаемые колебания земной поверхности.

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