Житель Алтайского края больше 20 раз ударил брата ножом

В Рубцовске завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи установили, что вечером 15 апреля мужчины помогали матери собрать вещи к переезду в другое жильё.

«Между ними с детства постоянно возникали конфликты. Находясь в квартире одни, мужчины стали употреблять спиртные напитки, и на почве ранее сложившихся неприязненных отношений у них снова произошла ссора. В ходе конфликта младший из братьев причинил старшему не менее 20 ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Свою вину обвиняемый признал частично, утверждая, что защищался. Однако собранные следователями доказательства свидетельствуют об умышленном причинении смерти брату.

Уголовное дело по статье «Убийство» передали в суд на рассмотрение.