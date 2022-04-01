Житель Новоалтайска год хранил в погребе расчлененную жену

Житель Новоалтайска расчленил тело 29-летней супруги и хранил его в погребе на протяжении года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В начале января 2021 года во время ссоры мужчина, имеющий психическое заболевание, не меньше пяти раз ударил жену обухом топора по голове во время ссоры, которая произошла в их частном доме.

«С целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 29-летней женщины, и, сложив его части в пакеты отнес в погреб, находящийся возле жилого дома, где хранил на протяжении года», — говорится в сообщении.

В январе 2022-го горожанин признался в совершении преступления. Следователи нашли костные останки, а эксперты затем точно установили личность погибшей. Мотив для убийства послужили ссоры супругов на почве ревности.

Во время предварительного следствия психиатрическая экспертиза установила невменяемость злоумышленника. Уголовное дело с постановлением о принудительном лечении передали в суд.