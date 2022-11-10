Жительница Барнаула зарезала мужа, не пожелавшего идти на высокооплачиваемую работу

В Алтайском крае женщину осудили за смертельную ссору с сожителем, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Барнауле вечером 1 июня 2022 года. Женщина в состоянии опьянения поругалась с возлюбленным из-за его нежелания устроиться на высокооплачиваемую работу.

«В ходе ссоры нанесла супругу пять ножевых ранений, после чего вызвала скорую помощь. Через несколько часов 48-летний мужчина скончался от полученных телесных повреждений», — рассказали в ведомстве.

46-летнюю женщину на шесть лет отправили в колонию общего режима за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее другая жительница Барнаула ранила мужа ножом, помирилась, снова поругалась и убила его.