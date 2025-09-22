Производителей "Мистера Сидра" осудили на 8 и 9 лет за отравление со смертельным исходом
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 46 млн рублей
22 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Красноглинский районный суд Самары вынес приговор по громкому делу о массовом отравлении напитком "Мистер Сидр", сообщает "Интерфакс".
Анар Гусейнов и Артем Айрапетян приговорены к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно. По версии следствия, они организовали производство сидра с использованием метилового спирта, похищенного со склада полиции, что привело к гибели 50 человек и отравлению 66 пострадавших.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму свыше 46 млн рублей.
Сотрудники полиции, похитившие спирт, уже получили сроки от трех до трех с половиной лет. Производство продукции ООО "Анди" заблокировано Росалкогольрегулированием.
12:38:04 23-09-2025
Я правильно понимаю: за убийство 50 человек 8 и 9 лет Общего режима? Деталей не знаю но все ж.