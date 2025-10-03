Россиян предупредили о значительном подорожании пива по нескольким причинам
Это произойдет и в 2025 году, и более "ускоренными темпами" в первой половине 2026-го
03 октября 2025, 14:15, ИА Амител
В России ожидается новый виток подорожания пива. По прогнозу эксперта по финансам Дмитрия Трепольского, во второй половине 2025 года цены в магазинах вырастут на 8–12% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.ru".
Главная причина – повышение акциза: для напитков крепостью до 8,6% ставка увеличилась с 26 до 30 рублей за литр. Дополнительно на стоимость повлияют колебания курса валют, рост цен на импортное сырье, логистика и подорожание упаковки – стекла и алюминиевых банок. Производители будут перекладывать часть издержек на покупателей.
В 2026 году тенденция сохранится: темпы удорожания могут ускориться до 10–20% к весне. Этому будет способствовать очередная индексация акциза и подготовка отрасли к новому ГОСТу, вступающему в силу в 2027 году. Компании вынуждены будут инвестировать в модернизацию и корректировку рецептур, что повысит себестоимость.
По словам эксперта, спрос на пиво снизится незначительно, но изменится структура потребления. Россияне будут чаще выбирать более дешевые варианты – продукцию по акциям, собственные торговые марки сетей и пиво региональных производителей. В наибольшем риске окажутся сегменты дорогого импорта и крафтового пива: их аудитория чувствительна к росту цен и быстрее сокращает покупки.
Согласно данным Росстата, уже к сентябрю 2025 года цена пива достигла исторического максимума – 196 рублей за литр, тогда как год назад она составляла 160–165 рублей.
14:30:11 03-10-2025
И эти туда же.
Мы еще от свеклы сахарной не отошли. И тут такое.
Кто следующий? Огласите весь список, пожалуйста...
15:29:48 03-10-2025
Дня не проходит,чтобы не объявили об очередном подорожании чего либо.Красота ,среди бегущих.
20:42:02 03-10-2025
Акакий (15:29:48 03-10-2025) Дня не проходит,чтобы не объявили об очередном подорожании ч... Все идет по плану..
15:33:00 03-10-2025
Ещё и на сигареты надо повысить. Пускай курильщики задумаются. Пачка сигарет по 1000 руб. И государству будет на что лечить курильщиков. Как в Израиле.
16:15:03 03-10-2025
Гость (15:33:00 03-10-2025) Ещё и на сигареты надо повысить. Пускай курильщики задумаютс... Курильщики сейчас приносят прибыль государству в виде приличных акцизов, в отличие от алкашей, которые пьют самогон или разведенный спирт. Пивные алкоголики тоже есть, но они обычно отваливаются после 2-3 стаканов. Основная масса пьет пиво понемногу или не каждый день.
16:03:24 03-10-2025
Уменьшится доля потребления слабого алкоголя и увеличится доля крепких напитков, что вов сем мире считается усилением алкоголизма среди населения.
16:11:57 03-10-2025
"Нация, пытающаяся обеспечить себе богатство с помощью налогов, подобна человеку, стоящему в ведре и пытающемуся подняться за его ручку." (с) У.Черчилль
16:26:08 03-10-2025
С производителя акциз, с покупателя НДС. Недра олигархам, населению налоги.
21:37:00 03-10-2025
ненавижу пиво...
12:42:45 04-10-2025
Александр (21:37:00 03-10-2025) ненавижу пиво...... Заставляют?