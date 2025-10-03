Россиян предупредили о значительном подорожании пива по нескольким причинам

Это произойдет и в 2025 году, и более "ускоренными темпами" в первой половине 2026-го

03 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Погрузка пива / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России ожидается новый виток подорожания пива. По прогнозу эксперта по финансам Дмитрия Трепольского, во второй половине 2025 года цены в магазинах вырастут на 8–12% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.ru".

Главная причина – повышение акциза: для напитков крепостью до 8,6% ставка увеличилась с 26 до 30 рублей за литр. Дополнительно на стоимость повлияют колебания курса валют, рост цен на импортное сырье, логистика и подорожание упаковки – стекла и алюминиевых банок. Производители будут перекладывать часть издержек на покупателей.

В 2026 году тенденция сохранится: темпы удорожания могут ускориться до 10–20% к весне. Этому будет способствовать очередная индексация акциза и подготовка отрасли к новому ГОСТу, вступающему в силу в 2027 году. Компании вынуждены будут инвестировать в модернизацию и корректировку рецептур, что повысит себестоимость.

По словам эксперта, спрос на пиво снизится незначительно, но изменится структура потребления. Россияне будут чаще выбирать более дешевые варианты – продукцию по акциям, собственные торговые марки сетей и пиво региональных производителей. В наибольшем риске окажутся сегменты дорогого импорта и крафтового пива: их аудитория чувствительна к росту цен и быстрее сокращает покупки.

Согласно данным Росстата, уже к сентябрю 2025 года цена пива достигла исторического максимума – 196 рублей за литр, тогда как год назад она составляла 160–165 рублей.