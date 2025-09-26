НОВОСТИПроисшествия

В Сибири родители бросили двухлетнюю дочь на улице среди собак и ушли пить чешское пиво

Девочка сейчас находится в больнице, ее состояние – удовлетворительное

26 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

В Туве родители бросили двухлетнюю дочь на улице и ушли пить пиво / Фото: мэрия города Кызыла

В Кызыле по счастливой случайности спасли девочку 2023 года рождения, которая без присмотра лежала на улице в одном из садоводств, сообщает администрация города на своей странице во "ВКонтакте".

«Ее увидел председатель одного из СНТ. Он сразу позвонил работникам мэрии Кызыла. Таким образом ребенок оказался в полиции. Сотрудники ПДН определили девочку в детскую больницу и начали поиски горе-родителей», – говорится в сообщении.

Родителей нашли в тот же день – они пили алкоголь в городе.

«Мы начали пить пиво "Чешское", потом приехали сотрудники полиции», – такие пояснения дали отец и мать.

Выяснилось, что семья, в которой четверо детей, постоянного места жительства не имеет. Отец подрабатывает в пекарне, а мать – в кафе: на них составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о постановке семьи на учет.

Девочка сейчас находится в больнице, ее состояние – удовлетворительное.

Фото: Juristoff.com

Avatar Picture
Гость

13:34:41 26-09-2025

Слоган вам "Не до детей! когда есть пиво Чешское"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:26 26-09-2025

Гость (13:34:41 26-09-2025) Слоган вам "Не до детей! ... Ну это как посмотреть! Плодятся они, судя по их количеству, регулярно))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:26 26-09-2025

... осваивали родительский капитал

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

16:29:00 26-09-2025

Зато программу по рождению выполняю как надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:13 26-09-2025

Кто-то вернул детское пособие?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:55 27-09-2025

ну если чешское, это все объясняет

  2 Нравится
Ответить
