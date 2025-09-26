В Сибири родители бросили двухлетнюю дочь на улице среди собак и ушли пить чешское пиво
26 сентября 2025, 13:15, ИА Амител
В Кызыле по счастливой случайности спасли девочку 2023 года рождения, которая без присмотра лежала на улице в одном из садоводств, сообщает администрация города на своей странице во "ВКонтакте".
«Ее увидел председатель одного из СНТ. Он сразу позвонил работникам мэрии Кызыла. Таким образом ребенок оказался в полиции. Сотрудники ПДН определили девочку в детскую больницу и начали поиски горе-родителей», – говорится в сообщении.
Родителей нашли в тот же день – они пили алкоголь в городе.
«Мы начали пить пиво "Чешское", потом приехали сотрудники полиции», – такие пояснения дали отец и мать.
Выяснилось, что семья, в которой четверо детей, постоянного места жительства не имеет. Отец подрабатывает в пекарне, а мать – в кафе: на них составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о постановке семьи на учет.
Девочка сейчас находится в больнице, ее состояние – удовлетворительное.
13:34:41 26-09-2025
Слоган вам "Не до детей! когда есть пиво Чешское"
15:29:26 26-09-2025
Гость (13:34:41 26-09-2025) Слоган вам "Не до детей! ... Ну это как посмотреть! Плодятся они, судя по их количеству, регулярно))
15:00:26 26-09-2025
... осваивали родительский капитал
16:29:00 26-09-2025
Зато программу по рождению выполняю как надо.
21:26:13 26-09-2025
Кто-то вернул детское пособие?
09:01:55 27-09-2025
ну если чешское, это все объясняет