В Сибири родители бросили двухлетнюю дочь на улице среди собак и ушли пить чешское пиво

26 сентября 2025, 13:15, ИА Амител

В Туве родители бросили двухлетнюю дочь на улице и ушли пить пиво / Фото: мэрия города Кызыла

В Кызыле по счастливой случайности спасли девочку 2023 года рождения, которая без присмотра лежала на улице в одном из садоводств, сообщает администрация города на своей странице во "ВКонтакте".

«Ее увидел председатель одного из СНТ. Он сразу позвонил работникам мэрии Кызыла. Таким образом ребенок оказался в полиции. Сотрудники ПДН определили девочку в детскую больницу и начали поиски горе-родителей», – говорится в сообщении.

Родителей нашли в тот же день – они пили алкоголь в городе.

«Мы начали пить пиво "Чешское", потом приехали сотрудники полиции», – такие пояснения дали отец и мать.

Выяснилось, что семья, в которой четверо детей, постоянного места жительства не имеет. Отец подрабатывает в пекарне, а мать – в кафе: на них составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о постановке семьи на учет.

Девочка сейчас находится в больнице, ее состояние – удовлетворительное.