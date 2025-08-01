В России произвели первую серию ракетного комплекса "Орешник"

В Белоруссии уже выбрали место для будущих позиций оружия

01 августа 2025, 19:24, ИА Амител

Применение "Орешника" / Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что в РФ произвели первую серию "Орешника". Об этом сообщает РБК.

Как отметил российский лидер, первый серийный "Орешник" скоро появится в Белоруссии: место для будущих позиций уже выбрали, сейчас идет работа по их подготовке.

«Скорее всего, до конца года мы этот вопрос закроем. Все по плану у нас", - подчеркнул глава РФ.

Напомним, вооруженные силы России 21 ноября 2024 года нанесли удар по днепропетровскому оборонно-промышленному заводу "Южмаш" гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник". Президент Владимир Путин заявил, что испытание этой новинки – наш ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории Курской и Брянской областей.

"Орешник" – это новая баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. За секунду она преодолевает расстояние до трех километров. Дальность ракеты – от 1000 до 5500 километров, а скорость – 10 махов, или 12 380 км/ч. Она способна достичь любой точки в Европе.