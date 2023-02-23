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Пропавшую на Алтае женщину в бордовой шапке нашли мёртвой

Жительница посёлка ушла из дома 19 февраля

23 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: vk.com/la_altay
Фото: vk.com/la_altay

В Алтайском крае обнаружили тело 63-летней женщины, которую искали несколько дней, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Местонахождение жительницы посёлка Приозёрного было неизвестно с 19 февраля – ушла из дома в тёмно-коричневой шубе и бордовой шапке. Нашли женщину 21 февраля.

"Найдена, погибла.  Отряд приносит соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

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