Прощание с капитаном второго ранга Александром Шипуновым прошло в Барнауле

Сослуживцы охарактеризовали офицера как уникального человека, который зарекомендовал себя во многих сферах

11 июля 2025, 18:17, ИА Амител

Прощание с Александром Шипуновым / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле состоялась церемония прощания с капитаном второго ранга Александром Шипуновым, который погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, проститься с офицером пришли родственники, сослуживцы, друзья, представители правительства Алтайского края и администрации города.

Александр Николаевич Шипунов родился 19 февраля 1977 года в селе Смоленском Алтайского края. После окончания школы в селе Шульгинка в 1994 году будущий военный поступил в Кемеровский филиал Военного университета связи. Там он получил высшее образование и квалификацию по специальности "Применение подразделений и частей со средствами многоканальной радиорелейной тропосферной связи".



Офицерскую службу он начал в 1999 году, с назначения на должность начальника связи – командира взвода самоходно-артиллерийского дивизиона 165 полка морской пехоты 55 дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). С августа 2016 года он занимал должность начальника объединенного узла связи. Весной 2022 года Шипунов решил добровольно отправиться в зону спецоперации. Там он выполнял задачи по обеспечению связи и управления войсками 155 отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.



За свою службу Александр Николаевич был трижды награжден орденом Мужества, медалью "За храбрость" ІІ степени, медалью "Участнику специальной военной операции", медалью "За боевые отличия", медалью "За отличие в военной службе" І, ІІ и ІІІ степени, медалью "За укрепление боевого содружества", медалью Минобороны России "Восток 2018", медалью Минобороны России "Маршал войск связи Пересыпкин".

На церемонии прощания выступил зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он подчеркнул, что память о герое будет обязательно сохранена.

Начальник центра связи ТОФ, капитан первого ранга Сергей Рубан заявил, что Шипунов был крайне значимой фигурой на флоте. Он посвятил 16 лет жизни морской пехоте, будучи морским пехотинцем-связистом, после чего стал командиром подвижного узла связи ТОФ.

"Именно на этой должности раскрылось все то, что закладывала в него алтайская земля, морская пехота. Этот дух настоящего сибиряка он привнес в свое подразделение, сделав его лучшим. Александр Николаевич был из того разряда людей, которые сосредоточены не на себе, а на своих подчиненных. Поэтому ему удалось сформировать подразделение, которое обеспечивает связь на самом высоком уровне", – подчеркнул Рубан.

Начальник передающего радиоузла ТОФ, капитан-лейтенант Дмитрий Чопоров сказал, что погибшего военного можно вспоминать лишь добрыми словами, а за свою службу он зарекомендовал себя во всех сферах.

"С Александром Шипуновым мы знакомы очень давно: когда-то проходили службу в одной воинской части. На каких должностях он ни проходил бы службу, везде Александр Николаевич зарекомендовал себя как потрясающий командир, обладающий невероятной выдержкой, умением наладить взаимоотношения с подчиненными. Этот человек посвятил свою жизнь служению Отчизне и погиб как герой", – заявил капитан-лейтенант.

Замглавы администрации Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин подчеркнул, что близкие, боевые товарищи и сослуживцы характеризуют Шипунова как настоящего профессионала и уникального человека.

Военного похоронили на Власихинском кладбище. За выполнение боевых задач в зоне СВО его посмертно наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами. Награда передана сыну – курсанту Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова Даниилу Шипунову.