Проще, удобнее, понятнее. Банк «Открытие» улучшил онлайн-платформу для предпринимателей

Теперь меню «Бизнес-портала» занимает меньше места на экране, также появились важные обновления в работе с платежами и счетами

20 декабря 2022, 12:19, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» сделал удобнее и компактнее основное меню «Бизнес-портала» — интернет-банка для предпринимателей. Теперь пункты, которыми клиенты пользуются чаще всего, расположены выше, а их названия стали проще. Также из интернет-банка убрали длинный скролл.

Кроме того, стал понятнее процесс отзыва платежей. Для этого надо открыть его в ленте операций и нажать кнопку «Отозвать». Статусы платежа выделены цветом и видны в ленте: «В процессе отзыва» или «Отозван». Если платёж уже отправлен или отправляется, отозвать его не получится. В этом случае на экране вы увидите подсказки, как можно поступить.

Также появилась новая опция для расчётов. Теперь статусы обработки платежей с момента отправки в банк до исполнения можно отслеживать не только в интернет-банке, но и в мобильном приложении для Android.

«Бизнес-портал» подскажет, как работать со счетами, если налоговые, таможенные или судебные органы установили по ним ограничения. Вся информация об этом будет доступна в меню. На вкладке «Ограничения» есть памятка «Что такое ограничения по счетам и как их снять?», которая содержит ответы на частые вопросы и примеры. Её можно скачать в PDF и распечатать.

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