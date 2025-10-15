"Просто камень? Уволен!" Самарский губернатор с матом отправил в отставку главу района
Чиновник утверждает, что конфликта с губернатором у него не было
15 октября 2025, 10:25, ИА Амител
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время инспекции в Кинельском районе резко раскритиковал и уволил главу района Юрия Жидкова. Инцидент произошел во время осмотра муниципальных объектов, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Лента.ру".
На опубликованных кадрах видно, как губернатор, осмотрев место, хлопает подчиненного по плечу и говорит: "Уволен, ***!" После этого Федорищев пояснил, что его возмутило отношение чиновника к памяти погибших. По словам губернатора, когда он потребовал объяснений, Жидков ответил, что это "просто камень".
«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – заявил глава региона.
Юрий Жидков, занимавший пост с 2020 года, позже признался, что ему "обидно" за случившееся, но он старается держаться.
«Слов нет, одни эмоции», – прокомментировал он ситуацию.
Чиновник утверждает, что конфликта с губернатором у него не было, а сам район в 2024 году занял первое место по экономическим показателям. Он назвал произошедшее недоразумением: по его словам, камень изначально предназначался под памятник участникам войны и был временно перенесен к школе для музейных нужд, но с него забыли снять табличку.
10:31:15 15-10-2025
отношение к нашим героям, а как же отношение к живущим гражданам??? Когда "губик" летает на частном вертолёте, ездит с персональным водителем, его дети обучаются в престижных иностранных вузах, и его жена имеет состояние на три поколения вперед...., какое может быть отношение граждан к этому матерящемуся губернатору? Уволить всех
10:34:10 15-10-2025
Князьки куражатся
10:34:33 15-10-2025
А еще мат хотят запретить)))
Как хорошо звучит, а)))) Уволен на........ Да еще и по отношению к чиновнику.....
10:45:05 15-10-2025
сам район в 2024 году занял первое место по экономическим показателям.Поэтому и уволен потому что чел.работает
10:46:24 15-10-2025
А придут парни с СВО не только будут на … посылать и в рожу бить. Хватит терпеть этих князьков. Не правда наступит порядок в России. У этого отношения и к живущим людям на его территории.
10:49:29 15-10-2025
такое чувство от видео, что какой-то паренек в жилетке тикток снимает.
конъюнктурно так получалось.
надо еще к видео было какую-нибудь музыку наложить типа - безумно сложно быть пееееервыым ))
11:09:06 15-10-2025
Гость (10:49:29 15-10-2025) такое чувство от видео, что какой-то паренек в жилетке тикток снимает.... в Самарской области двухуровневая система самоуправления, просто так губернатор не может уволить, да еще по-хамски, а вот вынести представление депутатам района о сложении полномочий главы - может.
С сутью - согласен полностью, у самого дед призывался оттуда в 1940 г на финскую
11:15:02 15-10-2025
а этот пацанчик кого-то нанимал чтобы вот так вот увольнять?
12:11:26 15-10-2025
Уволен на ###! Теперь это новый чиновничий мем.
12:20:15 15-10-2025
суровый век суровые нравы романтизма нет