"Просто камень? Уволен!" Самарский губернатор с матом отправил в отставку главу района

Чиновник утверждает, что конфликта с губернатором у него не было

15 октября 2025, 10:25, ИА Амител

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время инспекции в Кинельском районе резко раскритиковал и уволил главу района Юрия Жидкова. Инцидент произошел во время осмотра муниципальных объектов, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Лента.ру".

На опубликованных кадрах видно, как губернатор, осмотрев место, хлопает подчиненного по плечу и говорит: "Уволен, ***!" После этого Федорищев пояснил, что его возмутило отношение чиновника к памяти погибших. По словам губернатора, когда он потребовал объяснений, Жидков ответил, что это "просто камень".

«Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – заявил глава региона.

Юрий Жидков, занимавший пост с 2020 года, позже признался, что ему "обидно" за случившееся, но он старается держаться.

«Слов нет, одни эмоции», – прокомментировал он ситуацию.

Чиновник утверждает, что конфликта с губернатором у него не было, а сам район в 2024 году занял первое место по экономическим показателям. Он назвал произошедшее недоразумением: по его словам, камень изначально предназначался под памятник участникам войны и был временно перенесен к школе для музейных нужд, но с него забыли снять табличку.