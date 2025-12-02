НОВОСТИЗдоровье

Птичий грипп мутирует быстрее, чем ученые создают вакцины

Вирус зафиксирован уже на всех континентах, включая Антарктиду, и начал активно заражать млекопитающих

02 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают об опасной эволюции птичьего гриппа H5N1. Вирус, отличающийся высокой летальностью, преодолел планетарный масштаб: впервые его обнаружили в Антарктиде, что свидетельствует о распространении на все шесть континентов, пишет ura.ru.

Главной проблемой в борьбе с патогеном стала его стремительная и непредсказуемая мутация. Это делает бесполезными существующие вакцины, а разработка новых препаратов практически невозможна в условиях постоянной трансформации вируса.

Особую тревогу вызывает новый тревожный тренд – массовое заражение млекопитающих. Случаи инфицирования зафиксированы среди норок, лис, тюленей, морских львов, енотов, кошек и домашнего скота.

Ученые опасаются, что адаптация вируса к организмам млекопитающих станет критическим шагом для возникновения эффективной передачи от человека к человеку, что может спровоцировать новую глобальную пандемию.

Ранее врачи рассказали, как распознать грипп в начале заболевания.

Грипп Здоровье

Комментарии 4

Avatar Picture
@

08:03:48 02-12-2025

Может быть хоть после таких новостей головы некоторых начнут включаться.... хотя вряд ли.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:11 02-12-2025

@ (08:03:48 02-12-2025) Может быть хоть после таких новостей головы некоторых начнут...
Пенсионный Фонд, перелогинься

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:29:11 02-12-2025

Эта Война с Вирусами идет давно и к сожалению мы проигрываем, они мутируют быстрей чем мы находим как им противостоять.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:34 02-12-2025

Что то и качественно делают китайцы

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров