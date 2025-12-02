Птичий грипп мутирует быстрее, чем ученые создают вакцины
Вирус зафиксирован уже на всех континентах, включая Антарктиду, и начал активно заражать млекопитающих
02 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают об опасной эволюции птичьего гриппа H5N1. Вирус, отличающийся высокой летальностью, преодолел планетарный масштаб: впервые его обнаружили в Антарктиде, что свидетельствует о распространении на все шесть континентов, пишет ura.ru.
Главной проблемой в борьбе с патогеном стала его стремительная и непредсказуемая мутация. Это делает бесполезными существующие вакцины, а разработка новых препаратов практически невозможна в условиях постоянной трансформации вируса.
Особую тревогу вызывает новый тревожный тренд – массовое заражение млекопитающих. Случаи инфицирования зафиксированы среди норок, лис, тюленей, морских львов, енотов, кошек и домашнего скота.
Ученые опасаются, что адаптация вируса к организмам млекопитающих станет критическим шагом для возникновения эффективной передачи от человека к человеку, что может спровоцировать новую глобальную пандемию.
08:03:48 02-12-2025
Может быть хоть после таких новостей головы некоторых начнут включаться.... хотя вряд ли.
12:01:11 02-12-2025
@ (08:03:48 02-12-2025) Может быть хоть после таких новостей головы некоторых начнут...
Пенсионный Фонд, перелогинься
08:29:11 02-12-2025
Эта Война с Вирусами идет давно и к сожалению мы проигрываем, они мутируют быстрей чем мы находим как им противостоять.
09:34:34 02-12-2025
Что то и качественно делают китайцы