Птичий грипп мутирует быстрее, чем ученые создают вакцины

Вирус зафиксирован уже на всех континентах, включая Антарктиду, и начал активно заражать млекопитающих

02 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают об опасной эволюции птичьего гриппа H5N1. Вирус, отличающийся высокой летальностью, преодолел планетарный масштаб: впервые его обнаружили в Антарктиде, что свидетельствует о распространении на все шесть континентов, пишет ura.ru.

Главной проблемой в борьбе с патогеном стала его стремительная и непредсказуемая мутация. Это делает бесполезными существующие вакцины, а разработка новых препаратов практически невозможна в условиях постоянной трансформации вируса.

Особую тревогу вызывает новый тревожный тренд – массовое заражение млекопитающих. Случаи инфицирования зафиксированы среди норок, лис, тюленей, морских львов, енотов, кошек и домашнего скота.

Ученые опасаются, что адаптация вируса к организмам млекопитающих станет критическим шагом для возникновения эффективной передачи от человека к человеку, что может спровоцировать новую глобальную пандемию.

