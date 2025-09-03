Путин: большинство бойцов СВО хотят, чтобы Россия достигла всех целей

Российский лидер при этом отметил, что этих целей лучше достигнуть "мирным путем, мирными средствами"

03 сентября 2025, 23:20, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинство российских военных, участвующих в СВО, хотят, чтобы Россия достигла всех своих целей спецоперации. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Они в подавляющем своем большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своем большинстве, стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции», – сказал глава государства.

По его словам, "все остальное имеет второстепенное значение". Также российский лидер добавил, что этих целей лучше достигнуть "мирным путем, мирными средствами".