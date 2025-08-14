Путин допустил выход на договоренности по СНВ в рамках диалога с США

Об этом он заявил на совещании о подготовке двустороннего саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой Дональдом Трампом заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. Как сообщает РБК, об этом он заявил на совещании о подготовке двустороннего саммита на Аляске.

На встрече обсуждалось, на каком этапе находятся РФ и США, для того чтобы создать "долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

Напомним, что в 2023 году РФ приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Путин тогда заявлял, что России не дают проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а заявки на осмотры тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам. США же и НАТО в это время прямо говорят о своей цели нанести стратегическое поражение Москве.