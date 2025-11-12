Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

На Форуме межрегионального сотрудничества лидеры двух стран также отметили активное развитие региональных связей

В ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает РИА Новости. Документ закрепляет расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Ключевые моменты переговоров:

товарооборот между странами за девять месяцев 2025 года достиг 20 млрд долларов;

Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Казахстана;

расчеты осуществляются в национальных валютах;

ведутся переговоры о строительстве АЭС на территории Казахстана.

Президент Путин отметил:

«Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Занимает первое место по инвестициям».

Глава российского государства также подтвердил участие в предстоящем саммите ОДКБ в Бишкеке.

Токаев охарактеризовал масштаб сотрудничества как уникальный и заявил:

«Мы с удовольствием констатируем, что каких-то проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует».

На Форуме межрегионального сотрудничества лидеры двух стран отметили активное развитие региональных связей.

76 российских регионов поддерживают прямые контакты со всеми казахстанскими областями, в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, а само сотрудничество охватывает ключевые секторы экономики, включая энергетику, транспорт, сельское хозяйство и цифровые технологии.