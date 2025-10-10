Первые позитивные сигналы после переговоров двух лидеров уже поступили

10 октября 2025

В Душанбе, на саммите Совета глав государств СНГ, состоялись первые за последний год переговоры президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча двух глав государств привлекла к себе повышенное внимание СМИ и политического сообщества, поскольку отношения этих стран складываются в настоящее время весьма непросто. Amic.ru собрал отклики экспертов на важное политическое событие.

"Честность – лучшая политика"

Встреча Путина и Алиева началась с обсуждения вопроса о катастрофе самолета Embraer 190 компании AZAL, выполнявшего рейс Баку – Грозный 25 декабря 2024 года и потерпевшего крушение под казахстанским городом Актау. Тогда погибли 39 из 67 человек, находившихся на борту, среди которых оказалось семь граждан России (из 16). В чеченской столице самолет не смог приземлиться из-за атаки украинских дронов.

Начало переговоров с этого неприятного для России момента инициировал Владимир Путин, сообщивший, что рядом с лайнером находился БПЛА, который пытались уничтожить ракеты системы ПВО. Обломки, а не поражающие элементы снарядов, судя по всему, задели Embraer 190, и это привело к трагедии, рассказал президент РФ.

Путин заверил, что российская сторона выплатит компенсации жертвам катастрофы самолета.

«Безусловно, все, что требуется в таких случаях, в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», – сказал он.

Этот шаг стал свидетельством честности президента России, уверен депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Рад, что наш президент в очередной раз последовал лозунгу "честность – лучшая политика". Он четко рассказал, что стало причиной катастрофы азербайджанского самолета. Надо сказать, что отношения наших стран осложнились именно после нее», – заявил он News.ru.

Вассерман также оценил степень причастности сторон к произошедшему ЧП:

«Таким образом, президент признал, что наша вина в этой катастрофе тоже есть. Говорю "тоже", потому что основой этой катастрофы были действия Украины. Я верю, что Азербайджан также хочет развивать добрососедские отношения с Россией и что мы вместе будем двигаться в этом направлении».

"Конструктивно и дружелюбно"

Насколько слова Путина послужат восстановлению нормальных отношений РФ и Азербайджана, сказать пока сложно, замечает телеграм-канал "Рыбарь":

«Для азербайджанского руководства трагедия стала поводом, а не реальной причиной для дистанцирования. Но в этот раз Алиев принял официальную точку зрения президента. По крайней мере, выглядит это так. Как будет на самом деле, будет видно по действиям властей закавказского государства».

Судя по всему, переговоры прошли в дружелюбной атмосфере, заявил "Газете.ru" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«На встрече с Алиевым Путин фактически повторил те заявления, которые он сделал сразу после катастрофы, как только стала ясна общая картина. Он еще раз принес извинения за трагический инцидент и подтвердил, что родственникам погибших и пострадавшим выплачивают компенсацию. В целом же встреча прошла в конструктивной и дружелюбной атмосфере», – такую оценку дал Силаев.

Он также подчеркнул, что "позиция России осталась неизменной с декабря прошлого года, когда произошло крушение":

«Однако есть основания полагать, что в Баку хотели бы добиться от Москвы каких-то дополнительных обязательств, чего сделать не вышло. Удовлетворится ли руководство Азербайджана тем, что уже делает Москва, – вопрос открытый».

"Кризис и отскок"

В Баку, судя по всему, вполне позитивно восприняли высказывания президента РФ, считает политолог Аркадий Дубнов.

«Намеренно публичная риторика Путина с объяснениями причин катастрофы <...> была выдержана в таких выражениях, что могла быть воспринята Алиевым как фактическое признание российской ответственности за случившееся. Похоже, что претензии Баку, предъявленные Москве в связи с этой катастрофой, азербайджанская сторона расценит в основном как удовлетворенные», – заявил он РБК.

Сам факт встречи подчеркивает желание сторон нормализовать отношения, убежден азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов:

«Думаю, эта встреча станет началом восстановления отношений, потому что стороны признали, что мы достигли дна этого кризиса во взаимоотношениях и должен быть, соответственно, отскок. Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими».

Нынешняя встреча [Путина и Алиева] на полях саммита в Душанбе оправдала ожидания, пишет азербайджанский сайт Minval.az:

«Она прошла в позитивном ключе. Главный ее результат – возвращение двусторонних отношений в конструктивное русло и их полная нормализация. Более того, заявления, с которыми выступил на встрече Владимир Путин, дают основания для вывода, что решен и самый болезненный вопрос».

"Прорыва не будет"

Сам факт, что Путин встретился с Алиевым, дает надежду на то, что длительное охлаждение отношений между странами может измениться на позитивную тенденцию со стороны Азербайджана, полагает профессор МГИМО, председатель Научного совета Института стран СНГ Андраник Мигранян.

«Что же касается активизации сотрудничества на пространстве СНГ, то я его не ожидаю, потому что события последних месяцев и лет на это не указывают. На постсоветском пространстве, при всем присутствии таких интеграционных структур, как ЕАЭС и ОДКБ, Запад не перестал продвигать концепцию "геополитического плюрализма", о котором достаточно много писал Бжезинский», – высказал он свою точку зрения "Свободной прессе".

Отсутствие динамики в отношениях с бывшими республиками СССР политолог объясняет действиями российской стороны:

«Из-за недостаточных усилий и не вполне внятных формулировок со стороны Москвы центральноазиатские и закавказские республики бывшего СССР мнение России учитывают среди прочего, а не в первую очередь. Поэтому процессы сотрудничества останутся вялотекущими».

По мнению политолога, главного редактора журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, "президент России решил по возможности элегантно перевернуть страницу в отношениях с Азербайджаном".

"Дипломатия лидеров"

Разговор Путина и Алиева окажет влияние на частичную нормализацию российско-азербайджанских отношений, надеется политолог, эксперт по Южному Кавказу, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

«Будущее покажет, но, скорее всего, [отношения] будут частично нормализованы. По крайней мере, стороны постараются отделить острые политические разногласия от тех проектов, которые представляют взаимный интерес», – заявил он "Ленте.ру".

Одним из таких взаимовыгодных проектов является транспортный коридор "Север – Юг", указал Арешев.

Встреча Путина с Алиевым – еще одно доказательство того, что нормализация и урегулирование на постсоветском пространстве для России в отношениях с соседями возможны там, где возможна дипломатия лидеров, такое мнение высказал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович.

«Можно было бы сказать, что российско-белорусские отношения, в которых любые разногласия рано или поздно урегулировались встречей Лукашенко и Путина, – исключительный случай, но и с другими постсоветскими странами, где есть реальное лидерство, прорывы или хотя бы нормализация происходили на уровне первых лиц», – рассуждает Носович.

«Если благодаря встрече Путина с Алиевым удастся освободить наших граждан, в том числе наших журналистов, – плюс ему в карму. Ведь жизнь и здоровье граждан России ценнее любой политики и даже геополитики», – выражает надежду в своем телеграм-канале журналистка и телеведущая Ирина Мишина.

Как бы то ни было, после встречи глав государств стало известно, что арестованный летом 2025 года в Баку директор информагентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых был освобожден из-под ареста, сообщил "Коммерсанту" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Причем решение освободить журналиста было принято накануне встречи Путина и Алиева, детали процедуры, судя по всему, были обсуждены в ходе разговора Юрия Ушакова с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Россия, кстати, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного на ее территории. Не исключено, что в скором времени поступят позитивные сигналы о других журналистах российских СМИ, задержанных в закавказской республике.