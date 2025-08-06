Путин и Уиткофф завершили встречу
Она продлилась около трех часов
06 августа 2025, 19:58, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершили встречу. Как сообщает РБК, она продлилась около трех часов.
Детали разговора пока неизвестны.
Напомним, что Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа, за два дня до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Российский лидер принял посланника в Кремле. Для Уиткоффа это был пятый визит в Россию за 2025 год.
Ранее американский президент заявлял, что по итогам визита Уиткоффа примет решение о возможном ужесточении санкций в отношении РФ. А также, что введет пошлины, в том числе и в отношении торговых партнеров РФ, которые закупают российскую нефть.
