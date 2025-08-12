Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России
По итогам года она может составить от 6 до 7%
12 августа 2025, 21:59, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в стране. Как сообщают "Ведомости", об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%», – отметил президент.
Кроме того, по итогам года она может и вовсе составить 6–7%. Путин подчеркнул, что эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики или рецессии, однако ЦБ контролирует ситуацию и не видит больших рисков.
Президент также заявил, что в России по-прежнему рекордно низкий уровень безработицы, однако растет и число работников в простое или на полном дне. Сейчас это около 199 тысяч человек.
04:06:53 13-08-2025
Вот бы он в магазин сходил хотя бы продуктовый, а потом про заседание инфляции говорил
08:39:30 13-08-2025
Luter (04:06:53 13-08-2025) Вот бы он в магазин сходил хотя бы продуктовый, а потом про ... Или на бензоколонку заехал, где практически еженедельно растет цена на бензин
08:45:05 13-08-2025
Luter (04:06:53 13-08-2025) Вот бы он в магазин сходил хотя бы продуктовый, а потом про ... Ну сводят его в магазин и что? Скажут в феврале арбузы были по 290р, а сейчас по 29р. Картоха была в мае по 99р, а сейчас по 39р. Вот как снизилась инфляция за полгода. И ведь не поспоришь, правильно всё сказали.
08:43:28 13-08-2025
Включите дедушке интернет
09:19:05 13-08-2025
после 70 лет доказано врачами.....сказки любят все
09:54:38 13-08-2025
им сказали замедлить инфляцию, но они опять все перепутали и замедлили ютуп