Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России

По итогам года она может составить от 6 до 7%

12 августа 2025, 21:59, ИА Амител

На послании Путина Федеральному собранию / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин назвал важным достижением замедление инфляции в стране. Как сообщают "Ведомости", об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%», – отметил президент.

Кроме того, по итогам года она может и вовсе составить 6–7%. Путин подчеркнул, что эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики или рецессии, однако ЦБ контролирует ситуацию и не видит больших рисков.

Президент также заявил, что в России по-прежнему рекордно низкий уровень безработицы, однако растет и число работников в простое или на полном дне. Сейчас это около 199 тысяч человек.