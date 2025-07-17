Путин: Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости недостаточны

Глава государства отметил, что при этом главной является единая система поддержки рождаемости

17 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно", – сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.