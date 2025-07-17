НОВОСТИПолитика

Путин: Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости недостаточны

Глава государства отметил, что при этом главной является единая система поддержки рождаемости

17 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно", – сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.

Владимир Путин Демография

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:32:45 17-07-2025

А как они будут достаточны, когда по ТВ ежедневно собирают деньги на лечение детей? Каждая потенциальная мамаша подсознательно, видя это, ощущает, что если что- она остаётся одна со своей проблемой.
Надо вводить государственную программу страхования жизни и здоровья детей, чтобы не частная, а государственная страховая компания страховал младенца с первой секунды жизни до, скажем, 18 лет. С выплатой по окончании срока страхования.
А не тупо деньги совать в виде материгского капитала.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:53 17-07-2025

Да не меры не достаточные!
А страна движется в не правильном направлении!!!
Нужно иметь мужество вот это признать!...

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:47:48 17-07-2025

Гость (07:56:53 17-07-2025) Да не меры не достаточные! А страна движется в не правил... для начала надо признать наличие уклонений и перегибов.
а потом устранить все недостатки, лучше вместе с их носителями.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:13 17-07-2025

Musik (08:47:48 17-07-2025) для начала надо признать наличие уклонений и перегибов.а... то что вы предлагаете - это ревизия...! ещё говорят - занимаются ревизионизмом... это что-то вроде ругательства для понимающих разбирающихся людей!... мол, ни чего сильно менять не нужно, сейчас найдём проблему, решим её, и как заживём здорово, лучше прежнего!...
так вот именно так мы и живём уже 30 лет! а лучше не становиться...
потому что занимаемся ревизионизмом (читай - онанизмом)...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:51 17-07-2025

Второй демографический переход, ничего не поделаешь. Надо просто приспосабливаться и прекращать гробить народ.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:42 18-07-2025

Гость (08:24:51 17-07-2025) Второй демографический переход, ничего не поделаешь. Надо пр... Да, а ведь было так приятно руководителям считать, что бабы ещё нарожают. Хочется и дальше так править.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:38:30 17-07-2025

Это он ещё говорит о той реальности, где 70т "маловато" для студента. А 160 средняя за в Москве

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:44 17-07-2025

Айяйяй, и кто же это сделал, не подскажете?)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
6

11:06:39 17-07-2025

Чтобы люди хорошо размножались в нынешних экономических условиях и при нынешнем уровне цен, доход на семью в месяц должен быть от 700 тысяч рублей.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:10 17-07-2025

6 (11:06:39 17-07-2025) Чтобы люди хорошо размножались в нынешних экономических усло... хаха, с таким доходом они подкопят и сбегут куда подальше

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:24 17-07-2025

а новостной фон какой? даже в более-менее спокойных регионах задолбали со своими "новостями", уже пора строжайшую цензуру вводить и строже отбирать глав.редакторов и всякие там фонды свободной прессы внимательнее контролировать!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:25 18-07-2025

Поздно пить баржоми.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров