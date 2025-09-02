Путин ответил на вопрос Фицо фразой "Если я жив — это уже хорошо"

Встреча политиков прошла в Пекине

02 сентября 2025, 21:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о его самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и Фицо провели встречу в Пекине. В начале беседы словацкий политик поинтересовался у президента России, как он поживает, назвав это "не очень приятным вопросом". Путин возразил, заявив, что это приятный вопрос.

«Если я жив – это уже хорошо», – заявил, смеясь, президент.

Ранее российский лидер заявлял, что справляется с нагрузками благодаря занятиям спортом, однако главный секрет хорошего самочувствия – любить свою работу.