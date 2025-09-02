Путин ответил на вопрос Фицо фразой "Если я жив — это уже хорошо"
Встреча политиков прошла в Пекине
02 сентября 2025, 21:15, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос премьер-министра Словакии Роберта Фицо о его самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.
Путин и Фицо провели встречу в Пекине. В начале беседы словацкий политик поинтересовался у президента России, как он поживает, назвав это "не очень приятным вопросом". Путин возразил, заявив, что это приятный вопрос.
«Если я жив – это уже хорошо», – заявил, смеясь, президент.
Ранее российский лидер заявлял, что справляется с нагрузками благодаря занятиям спортом, однако главный секрет хорошего самочувствия – любить свою работу.
21:29:01 02-09-2025
ну а если серьёзно - кто приемник? почему не раскручивают никого?? какой-то новый человек уже очень очень должен появиться!!
07:26:13 03-09-2025
Гость (21:29:01 02-09-2025) ну а если серьёзно - кто приемник? почему не раскручивают ни... Приемник? Никто умирать не хочет.
08:39:22 03-09-2025
Гость (21:29:01 02-09-2025) ну а если серьёзно - кто приемник? почему не раскручивают ни...
Есть такая порода людей, которая до последнего вздоха будет стараться хвататься за власть, потому что боятся предательства даже от собственных преемников. Поэтому после их смерти либо власть получает самый хваткий, либо начинается грызня всех со всеми. Не жили хорошо и не будем
09:36:39 03-09-2025
Sic semper tyrannis (08:39:22 03-09-2025) Есть такая порода людей, которая до последнего вздоха бу... Согласен, у Путина был шанс построить комфортную и привлекательную страну, к которой бы очередь выстроилась для присоединения, в том числе и Украина, а создал "вертикаль" из мздоимцев и воров(новости об очередном коррупционере уже не удивляют)
09:32:07 03-09-2025
Гость (21:29:01 02-09-2025) ну а если серьёзно - кто приемник? почему не раскручивают ни... ПриЁмник?
Русский не родной?
А по сути: Стране не нужен такой преемник, нужен порядочный человек во власти. Наверное, нужен, условно, 37-й год для чинуш всех уровней, незапятнанных нет.
11:30:29 03-09-2025
Гость (21:29:01 02-09-2025) ну а если серьёзно - кто приемник? почему не раскручивают ни...
А зачем его раскручивать? Вам все равно не доверят выбирать )))) Судя по комментариям, и слава Богу
09:46:39 03-09-2025
шутник - весельчак
10:02:41 03-09-2025
Не зря в 2020, маски конституция