Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

Как пояснил автор законопроекта, нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на военкоматы

05 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу. С 1 января 2026 года призыв будет осуществляться круглый год – с 1 января по 31 декабря.

Ключевые изменения:

  • отправка призывников к местам службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря;

  • срок явки по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней;

  • положение об электронных повестках вступило в силу сразу.

Как пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на военкоматы и сделать процедуру удобнее для призывников.

По новой схеме призывники смогут проходить необходимые процедуры в течение года, не дожидаясь конкретного призывного периода.

Ранее мы подробно рассказали, как будет проходить круглогодичный призыв в армию.

Владимир Путин Россия Армия Законопроекты призыв в армию

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:29:16 05-11-2025

Двадцать лет мы планово и целенаправленно шли к полностью контрактной профессиональной армии.
В итоге в СВО участвуют все от учителей до зеков, а призыв стал круглогодичным

Avatar Picture
Гость

14:37:13 05-11-2025

Почему про резервистов молчим?

