Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию
Как пояснил автор законопроекта, нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на военкоматы
05 ноября 2025, 07:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу. С 1 января 2026 года призыв будет осуществляться круглый год – с 1 января по 31 декабря.
Ключевые изменения:
отправка призывников к местам службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря;
срок явки по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней;
положение об электронных повестках вступило в силу сразу.
Как пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на военкоматы и сделать процедуру удобнее для призывников.
По новой схеме призывники смогут проходить необходимые процедуры в течение года, не дожидаясь конкретного призывного периода.
Ранее мы подробно рассказали, как будет проходить круглогодичный призыв в армию.
