Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию

05 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые правила призыва на военную службу. С 1 января 2026 года призыв будет осуществляться круглый год – с 1 января по 31 декабря.

Ключевые изменения:

отправка призывников к местам службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря;

срок явки по электронной повестке увеличен с 20 до 30 дней;

положение об электронных повестках вступило в силу сразу.

Как пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нововведения позволят равномернее распределить нагрузку на военкоматы и сделать процедуру удобнее для призывников.

По новой схеме призывники смогут проходить необходимые процедуры в течение года, не дожидаясь конкретного призывного периода.

