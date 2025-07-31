Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

За умышленный поиск будут наказывать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей

31 июля 2025, 21:33, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с применением сервисов по обходу блокировок, будет предусмотрен административный штраф — от 3 до 5 тысяч рублей.

За рекламу VPN россиян будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму от 80 до 150 тысяч рублей. Компании будут наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей.

Все нормы закона начнут действовать с 1 сентября.

Напомним, что законопроект одобрили в Госдуме и Совфеде на прошлой неделе. Представители властей заявляли, что россиян не будут наказывать, если они нашли экстремистский контент случайно.