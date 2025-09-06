Путин посетил завод по производству двигателей "ОДК-Кузнецов"

Ежегодно завод производит до 20 двигателей для ракет "Союз"

06 сентября 2025, 08:42, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

По приезде в Самару президент Владимир Путин посетил оборонно-промышленный завод "ОДК-Кузнецов". Во время визита главе государства рассказали о представленных на выставке двигателях. Как сообщает "Ъ", экземпляры выпущены предприятиями АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

На экспозиции представлены двигатели для гражданской и транспортной авиации, вертолетных двигателей, двигателей для новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок.

Президента сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов, а также гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Грачев.

"ОДК-Кузнецов" специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей. Ежегодно завод изготавливает 20 единиц жидкостных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей семейства "Союз".