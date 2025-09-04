Путин сообщил, что Россия зеркально ответит на безвиз для россиян в Китае
Глава государства назвал этот шаг очень добрым жестом со стороны Пекина
04 сентября 2025, 22:45, ИА Амител
Россия зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян на срок до 30 дней. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать, <...> – это в целом такой очень добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики. Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан <...> Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, сделаем то же самое», – сказал он.
Напомним, что безвизовый режим с Китаем начнет действовать с 15 сентября в пробном формате в течение года. МИД Китая уточнил, что мера касается владельцев российских паспортов, приезжающих в страну с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, с визитом к близким, а также по обмену. Для поездки будет нужен только действующий загранпаспорт.
Если наших 10% туда сездят они этого не заметят, а если их 10% к нам приедут в два раза больше народу станет а если им ещё здесь понравится осень наступит.