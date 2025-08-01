НОВОСТИОбщество

Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов

01 августа 2025, 09:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих. Об этом сообщает РИА Новости

Напомним, что соответствующий закон Госдума приняла на прошлой неделе. Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов, не менявшихся с 2014 года. В частности, подорожают водительские права, в том числе международные, пошлина за ПТС, за внесение изменений и прочее. Подробнее узнать об изменениях для автомобилистов можно в материале amic.ru

Также для усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания. Она составит 500 рублей, продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Также устанавливается пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента. За продление разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100 рублей. 

Владимир Путин Транспорт

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:24:34 01-08-2025

Путин подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:30 01-08-2025

Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщина, пропагандой традиционных ценностей? Если и такое запретят, то это идёт вразрез с усилиями по сохранению демографии. Чтобы повысить рождаемость, на экраны должно вернуться традиционное порно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:21 01-08-2025

Гость (09:41:30 01-08-2025) Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщ...
Если в конце нет свадьбы и лужайки с пятью детишками, то однозначно запретить как чайлдфри

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:56:06 01-08-2025

Гость (09:52:21 01-08-2025) Если в конце нет свадьбы и лужайки с пятью детишками, то... Порно со свадьбой и детьми - это уже что-то особенного...
😁

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:15 01-08-2025

Гость (09:41:30 01-08-2025) Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщ... там ведь сам процесс может сильно и разнообразно отличаться от процесса зачатия

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:53 01-08-2025

Гость (10:18:15 01-08-2025) там ведь сам процесс может сильно и разнообразно отличаться ... О, мсье знает толк в извращениях.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:25 01-08-2025

Ещё тема для запретов: Залповые ливни. Залповые ливни в Барнауле создают моря на дорогах и препятствуют передвижению. Тут что-то надо запретить. Или залповые дожди или передвижение по дорогам после залповых дождей

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:03 01-08-2025

Гость (10:37:25 01-08-2025) Ещё тема для запретов: Залповые ливни. Залповые ливни в Барн... Решать проблему конечно же никто не планировал.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:29 01-08-2025

Смешные цены. Нужно раз в 30 больше их заставить платить. Они все равно в бюджет РФ налогов не платят, а деньги практически бесплатно отправляют в свои страны. Пользуются нашим образованием, медициной. Плохо проработали вопрос.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:15 01-08-2025

Правильное направление для сбора денег. В Швейцарии нет таджиков и почти нет автовладельцев.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:32 01-08-2025

Гость (12:06:15 01-08-2025) Правильное направление для сбора денег. В Швейцарии нет тад... А в России нет швейцарцев.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров