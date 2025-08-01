Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов

01 августа 2025, 09:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что соответствующий закон Госдума приняла на прошлой неделе. Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов, не менявшихся с 2014 года. В частности, подорожают водительские права, в том числе международные, пошлина за ПТС, за внесение изменений и прочее. Подробнее узнать об изменениях для автомобилистов можно в материале amic.ru.

Также для усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания. Она составит 500 рублей, продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Также устанавливается пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента. За продление разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100 рублей.