Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов
Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов
01 августа 2025, 09:20, ИА Амител
Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что соответствующий закон Госдума приняла на прошлой неделе. Инициатива связана с необходимостью усиления контроля и актуализации тарифов, не менявшихся с 2014 года. В частности, подорожают водительские права, в том числе международные, пошлина за ПТС, за внесение изменений и прочее. Подробнее узнать об изменениях для автомобилистов можно в материале amic.ru.
Также для усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания. Она составит 500 рублей, продление срока временного пребывания — 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей вырастет пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Также устанавливается пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента. За продление разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок — 2100 рублей.
09:24:34 01-08-2025
Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщина, пропагандой традиционных ценностей? Если и такое запретят, то это идёт вразрез с усилиями по сохранению демографии. Чтобы повысить рождаемость, на экраны должно вернуться традиционное порно.
09:52:21 01-08-2025
Гость (09:41:30 01-08-2025) Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщ...
Если в конце нет свадьбы и лужайки с пятью детишками, то однозначно запретить как чайлдфри
09:56:06 01-08-2025
Гость (09:52:21 01-08-2025) Если в конце нет свадьбы и лужайки с пятью детишками, то... Порно со свадьбой и детьми - это уже что-то особенного...
😁
10:18:15 01-08-2025
Гость (09:41:30 01-08-2025) Является ли порно, в котором участвуют только мужчина и женщ... там ведь сам процесс может сильно и разнообразно отличаться от процесса зачатия
21:45:53 01-08-2025
Гость (10:18:15 01-08-2025) там ведь сам процесс может сильно и разнообразно отличаться ... О, мсье знает толк в извращениях.
10:37:25 01-08-2025
Ещё тема для запретов: Залповые ливни. Залповые ливни в Барнауле создают моря на дорогах и препятствуют передвижению. Тут что-то надо запретить. Или залповые дожди или передвижение по дорогам после залповых дождей
10:45:03 01-08-2025
Гость (10:37:25 01-08-2025) Ещё тема для запретов: Залповые ливни. Залповые ливни в Барн... Решать проблему конечно же никто не планировал.
11:37:29 01-08-2025
Смешные цены. Нужно раз в 30 больше их заставить платить. Они все равно в бюджет РФ налогов не платят, а деньги практически бесплатно отправляют в свои страны. Пользуются нашим образованием, медициной. Плохо проработали вопрос.
12:06:15 01-08-2025
Правильное направление для сбора денег. В Швейцарии нет таджиков и почти нет автовладельцев.
20:41:32 01-08-2025
Гость (12:06:15 01-08-2025) Правильное направление для сбора денег. В Швейцарии нет тад... А в России нет швейцарцев.