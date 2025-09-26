Пять застройщиков "схлестнутся" на торгах за первый мегаучасток у барнаульского аэропорта

Территорию будут застраивать более 15 лет

26 сентября 2025, 11:10, ИА Амител

Участок на Павловском тракте под застройку / Фото: "Дом.рф"

Пять застройщиков поборются за право застраивать 86 га у барнаульского аэропорта. Аукцион, на котором определят победителя, проведут сегодня, 26 сентября. Площадка состоит из десяти участков, на которых застройщик в течение 15,5 года должен возвести "город" на 460 тыс. квадратных метров жилья, 2% от которых (то есть 9,2 тыс. "квадратов") девелопер должен передать "Дом.рф".

В протоколе рассмотрения заявок указано, что к участию в аукционе допущено пять претендентов, однако какие именно компании пожелали побороться за лот, неизвестно: каждому из них присвоен определенный номер, и именно его отразили в документе. Также указано, что одна фирма подала заявку, но позже отозвала ее.

Участок на Павловском тракте под застройку / Фото: "Дом.рф"

Помимо жилья, победитель должен будет возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, нежилые здания, а также обустроить парк площадью 18 га.

Разрешение на строительство первого дома победителю нужно получить уже в течение полутора лет. Это условие представители алтайского стройкомплекса ранее назвали практически невыполнимым: обеспечить участок всеми сетями за такой срок очень сложно.

Борьба за мини-квартал начнется с 1,060 млн рублей – это начальная цена лота, определенная "Дом.рф".