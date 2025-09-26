Пять застройщиков "схлестнутся" на торгах за первый мегаучасток у барнаульского аэропорта
Территорию будут застраивать более 15 лет
Пять застройщиков поборются за право застраивать 86 га у барнаульского аэропорта. Аукцион, на котором определят победителя, проведут сегодня, 26 сентября. Площадка состоит из десяти участков, на которых застройщик в течение 15,5 года должен возвести "город" на 460 тыс. квадратных метров жилья, 2% от которых (то есть 9,2 тыс. "квадратов") девелопер должен передать "Дом.рф".
В протоколе рассмотрения заявок указано, что к участию в аукционе допущено пять претендентов, однако какие именно компании пожелали побороться за лот, неизвестно: каждому из них присвоен определенный номер, и именно его отразили в документе. Также указано, что одна фирма подала заявку, но позже отозвала ее.
Участок на Павловском тракте под застройку / Фото: "Дом.рф"
Помимо жилья, победитель должен будет возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, нежилые здания, а также обустроить парк площадью 18 га.
Разрешение на строительство первого дома победителю нужно получить уже в течение полутора лет. Это условие представители алтайского стройкомплекса ранее назвали практически невыполнимым: обеспечить участок всеми сетями за такой срок очень сложно.
Борьба за мини-квартал начнется с 1,060 млн рублей – это начальная цена лота, определенная "Дом.рф".
Керосином будут дышать и фарсажи слушать, новосёлы
Да и до кладбища рядом.
11:18:10 26-09-2025
Интересно сколько они до центра добираться будут,а главное на чём и по каким дорогам.
11:27:11 26-09-2025
Гость (11:18:10 26-09-2025) Интересно сколько они до центра добираться будут,а главное н... с Космонавтов сразу на Ленина
11:35:33 26-09-2025
Гость (11:27:11 26-09-2025) с Космонавтов сразу на Ленина... Это там, где каждую весну потоп?)
13:41:04 26-09-2025
Гость (11:18:10 26-09-2025) Интересно сколько они до центра добираться будут,а главное н... конкретно этот участок стоит в продолжение улицы Антона Петрова.
13:58:07 26-09-2025
Гость (13:41:04 26-09-2025) конкретно этот участок стоит в продолжение улицы Антона Петр... То есть весь поток пойдет через коттеджный поселок) Отлично.
11:36:19 26-09-2025
А потом землю перезонируют и окажется, что строить там было нельзя)
11:45:12 26-09-2025
Ставим ставки, кто победит.
Я за Союз. У них баблище больше всех.)))))))
12:09:54 26-09-2025
Там очень много земли. Хватит всем. Местные хозяева давно вступили в сговор и "честно" поделят земельку.
11:50:48 26-09-2025
а разве у аэропорта можно жилые дома строить? там же вроде нельзя из санитарных зон или за деньги можно?
12:06:50 26-09-2025
Гость (11:50:48 26-09-2025) или за деньги можно?... За деньги да, За деньги да, За деньги да, За деньги да, За деньги да... (с)
12:10:12 26-09-2025
Гость (11:50:48 26-09-2025) а разве у аэропорта можно жилые дома строить? там же вроде н... Адм. города отвоевала территорию, из-за этого и строят теперь
12:48:45 26-09-2025
Гость (11:50:48 26-09-2025) а разве у аэропорта можно жилые дома строить? там же вроде н... в санитарную зону запрещающую постройки Новомихайловка входит, там направление взлёта и посадки
12:04:48 26-09-2025
Просто снесите всю эту деревню на Солнечной Поляне, и постройте там нормальные высотки.
Додумались тоже деревню родить между Барнаулом и аэропортом, снести хибары и переселить людей в высотки.
12:46:57 26-09-2025
Гость (12:04:48 26-09-2025) Просто снесите всю эту деревню на Солнечной Поляне, и постро... сначала центр города от частного сектора расчистить нужно...
12:56:41 26-09-2025
Гость (12:04:48 26-09-2025) Просто снесите всю эту деревню на Солнечной Поляне, и постро... солнечнополянские минусуют, а зря.
их деревня расположена между старыми высотками Барнаула и будущими новыми высотками Барнаула.
А значит их сараи, бассейны, сортиры и мангальные пойдут под снос, и на их месте будут нормальные торговые центры и высотки.
13:39:06 26-09-2025
с одной стороны - да, жителей солнечной поляны даже в чём-то жаль, строились с мыслями о спокойной жизни в пригороде, а оказались зажаты между одними из самых густонаселенных кварталов города. С другой стороны, это дороги, это школы, это детсады, это магазины, это общепит, спортзалы и прочее и всё в шаговой доступности. Одно сразу просто надо сделать - сквозной проезд постараться закрыть, как это сделали жители Жасминной.
14:02:56 26-09-2025
Гость (13:39:06 26-09-2025) с одной стороны - да, жителей солнечной поляны даже в чём-то... Не надо быть как жители Жасминной. По деревне нужно сделать шоссе.
15:31:57 26-09-2025
А как же вот эти вот все охранные зоны аэропорта? То прям аж говорили что ничего нового строить нельзя да и построенное все снести вплоть до Власихи да и ее тоже, а вот оказывается высотные человейники возле ВПП совсем не помеха.
17:01:41 26-09-2025
Гость (15:31:57 26-09-2025) А как же вот эти вот все охранные зоны аэропорта? То прям аж... Смотря где.