Опасно дешево. Строители — о продаже 220 га под новый микрорайон на окраине Барнаула

Перспективы земель могут быть "смазаны" недоработанными условиями торгов

18 августа 2025, 09:15, Алёна Жукова

Выставленные на торги участки / Фото: "Дом.рф"

Девелоперы, которые решатся на работу в новом микрорайоне на Павловском тракте, могут столкнуться с большими трудностями. Такое мнение высказали amic.ru профессионалы стройотрасли. Сейчас на территории от аэропорта до Солнечной Поляны "Дом.рф" выставил на торги шесть участков общей площадью более 220 га. Земли предназначены для комплексной застройки: и инженерные сети, и соцобъекты, и дороги должен возвести девелопер. Именно это условие эксперты считают главной проблемой аукционной земли. Какие еще "сюрпризы" могут ждать застройщиков – в материале amic.ru.

Много "но"

О том, что "Дом.рф" планирует "раздать" сотни гектаров земли около аэропорта под комплексное строительство, стало известно еще несколько лет назад. В начале 2025-го госкорпорация объявила, что намерена "разбить" квартал: десять лотов (площадь участков – от 28 до 87 га) планировали отдать под жилищное строительство, под промышленные, складские, административные и коммерческие объекты – 63 лота (площадью от 2 до 70 га).

14 августа "Дом.рф" выставил на торги первые четыре лота (41,3 га, 42,6 га, 28 и 38,6 га), 15 августа к ним добавили еще две площадки – 34,46 и 42,3 га. Итого общая площадь территории, которую отдают под застройку, составила 227 га.

Несмотря на большие перспективы земли, застройщики пока с опаской поглядывают на эти территории. Как сообщил amic.ru председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин, торги несут "много непонятных вещей".

«Мое личное мнение – вопрос об аренде этих земель не проработан, слишком рано [их выставили на торги]. Кто будет строить школы, детские сады, поликлиники, больницы? Там написано, что "планируемое размещение объектов федерального, регионального значения в границах территории земельных участков условно не обозначено". Но объекты соцкультбыта строить-то нужно. Но самое-то главное – там нет магистральных сетей. И откуда что подключать – непонятно. Нет никаких программ», – сообщил Александр Мишустин.

Скрытые угрозы

Другая опасность аукциона кроется в начальной стоимости земли. Суммарно за 227 га (шесть участков) "Дом.рф" просит минимум 27,5 млн рублей. Для сравнения: квартал 2012 площадью 8,2 га ушел с торгов за 428,6 млн рублей. Такую цену предложила компания "Союз" семьи Отмашкиных.

Дешевая "аэропортная" земля может привлечь некомпетентные компании, игроков, которые мало понимают в комплексном освоении территории, считает исполнительный директор группы компаний "Алгоритм" Андрей Суртаев.

«Самый большой минус [аукциона] в дешевом "входе": низкая цена может привести к тому, что туда попытаются "запрыгнуть" спекулянты. В итоге потом либо возникнут перепродажи, либо развитие этой территории затянется. У тех, кто понимает ситуацию, много вопросов по инженерной составляющей, по транспорту и по другим обязательствам», – говорит эксперт.

Он также обращает внимание на то, что, по условиям аукциона, разрешение на строительство первого дома нужно получить в течение полутора лет. Это невозможный срок: за этот период, отмечает Андрей Суртаев, нереально обеспечить земли инженерными сетями.

Из аукционной документации:

Срок получения разрешения на строительство на первый объект первой очереди – полтора года с даты подписания договора о КРТ и договора аренды земельных участков.

Так, перед началом строительства компания должна запроектировать все сети, пройти экспертизу, найти источники финансирования работ. И здесь тоже "затык": госпрограмм, которые бы помогали компаниям осваивать "пустыри", нет. А компаний, способных самостоятельно обеспечить земли всеми сетями, единицы.

Кстати, квартал 2012 был подготовлен к торгам: на земле, принадлежащей городу, за его счет и проложили инженерные коммуникации. Проблема земельного "массива" на Павловском тракте в том, что это федеральные земли. Поэтому ни край, ни город не могут туда зайти.

«Вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой проработаны слабо. За полтора года можно физически не успеть решить транспортный вопрос. Как въезжать на участки? Земли расположены так, что добраться к ним удобнее всего через поселок Солнечная Поляна. Но мы понимаем, что жители коттеджного микрорайона будут недовольны возросшему числу автомобилей», – говорит руководитель "Алгоритма".

Тем не менее эксперт предполагает, что именно низкая цена может способствовать тому, что участие в торгах примут большое количество компаний. Однако итог такой "игры" будет понятен в будущем.