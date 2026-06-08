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Работникам алтайского колхоза задержали зарплаты в размере 4,2 млн рублей

В ситуацию вмешалась прокуратура

08 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Несколько десятков сотрудников предприятия "Колхоз имени Ленина" в марте этого года не получили в полном объеме зарплату. Размер долга составил 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Внушительную сумму не выплатили полностью 46 работникам. Прокуратура Краснощековского района провела проверку.

«Прокуратура внесла представление руководителю организации, он также привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за повторное нарушение сроков выплаты заработной платы, назначен штраф», — передает ведомство. 

После вмешательства правоохранителей работодатель погасил долг перед сотрудниками.

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Комментарии 2

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Гость

22:46:59 08-06-2026

ну кто-то там себе новую китайскую люксмашину купил!

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Сергей😎

07:39:57 09-06-2026

Где-то ещë есть колхозы, не всë добили? 🧐😳

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