Работникам алтайского колхоза задержали зарплаты в размере 4,2 млн рублей
В ситуацию вмешалась прокуратура
08 июня 2026, 16:30, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru
Несколько десятков сотрудников предприятия "Колхоз имени Ленина" в марте этого года не получили в полном объеме зарплату. Размер долга составил 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Внушительную сумму не выплатили полностью 46 работникам. Прокуратура Краснощековского района провела проверку.
«Прокуратура внесла представление руководителю организации, он также привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за повторное нарушение сроков выплаты заработной платы, назначен штраф», — передает ведомство.
После вмешательства правоохранителей работодатель погасил долг перед сотрудниками.
22:46:59 08-06-2026
ну кто-то там себе новую китайскую люксмашину купил!
07:39:57 09-06-2026
Где-то ещë есть колхозы, не всë добили? 🧐😳