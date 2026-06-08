Работникам алтайского колхоза задержали зарплаты в размере 4,2 млн рублей

В ситуацию вмешалась прокуратура

08 июня 2026, 16:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Несколько десятков сотрудников предприятия "Колхоз имени Ленина" в марте этого года не получили в полном объеме зарплату. Размер долга составил 4,2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Внушительную сумму не выплатили полностью 46 работникам. Прокуратура Краснощековского района провела проверку.

«Прокуратура внесла представление руководителю организации, он также привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за повторное нарушение сроков выплаты заработной платы, назначен штраф», — передает ведомство.

После вмешательства правоохранителей работодатель погасил долг перед сотрудниками.