Работу мобильного интернета временно ограничат в ряде муниципалитетов Алтайского края

В регионе принимают дополнительные меры безопасности

28 июля 2025, 17:35, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

В некоторых муниципалитетах Алтайского края активизируют ограничение мобильного интернета. Такие действия связаны с принятием дополнительных мер безопасности. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевую Антитеррористическую комиссию.

Так, временное замедление или отключение мобильного интернета возможно в ближайшие часы и последующие дни в определенных локациях.

«Необходимые меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена», - рассказали в Антитеррористической комиссии.

При этом ограничения не затрагивают проводной интернет и Wi-Fi, а также голосовую связь.

Сегодня замедление и отключение мобильного интернета применяют на всей территории России для профилактики угроз и уменьшения сетевого трафика при проведении мероприятий.

 
 
Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

17:50:53 28-07-2025

Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект между стеной и билайном происходит как будто я на Камчатку звоню... И да, в Центре, на Молодёжной, мега лежит, в районе Фирсова тоже... Проблема забрать посылки с озона...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:51:40 28-07-2025

Гость (17:50:53 28-07-2025) Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект меж... какая проблема придти в озон со скрином шк?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:03 28-07-2025

Гость (17:50:53 28-07-2025) Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект меж... приложение без интернет запускается и в офлайн режиме показывает штрихкод. проблем забрать нет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sasha

17:51:33 28-07-2025

Нет ничего более постоянного, чем временное.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:42 28-07-2025

Вот мы и дожились)))

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:58:41 28-07-2025

Всё правильно делают.!👍👍👍👍👍

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:59:51 28-07-2025

ну что ... рождённые в начале 2000-х. Как вам без интернета живётся ?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

18:00:22 28-07-2025

А в это время у Мегафона самый быстрый интернет...Тока его никто не видит...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:29 28-07-2025

Дюша (18:00:22 28-07-2025) А в это время у Мегафона самый быстрый интернет...Тока его н... На свой бабушкин Билайн молись, трудно сломать то, чего нет в помине.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:24 28-07-2025

Абоны Меги лежащим интернетом считают то, что пчеловоды называют "инет летает"... Т.е. он у на лежит, обеспечивая закачку на 10 Мбит/сек... Ну а для пчеловодов мырцает что-то, да и слава Антихристу...

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:13 29-07-2025

Гость (18:11:24 28-07-2025) Абоны Меги лежащим интернетом считают то, что пчеловоды назы... У Меги инета вообще нет, ноль, иногда зажигаетеся Е, но часто и ее нет, обмена данными нет вообще. Это не то что лежащий, это уже полностью мертвый инет

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:15 28-07-2025

Хоть бы рекламу могафона «Куда же деться от этой связи!!!» из эфира убрали бы. А то как насмешка звучит🤓

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:05 28-07-2025

Что за абстрактные формулировки, какие угрозы несёт мобильный интернет. Кто-то понимает вообще? Почему в некоторых муниципалитетах эта угроза больше чем в других

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:54 29-07-2025

Гость (19:46:05 28-07-2025) Что за абстрактные формулировки, какие угрозы несёт мобильны... Конечно понимаем. Открывается фура, оттуда вылетают дроны с взрывчаткой, через мобильный инет выходят на связь с оператором, он онлайн управляет ими на финальном этапе атаки на твой завод, где ты ракеты клепаешь.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

20:10:26 28-07-2025

Подключу ка я обратно проводной телефон пока нет очередей 😎😂😂😂

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

20:53:20 28-07-2025

Сергей (20:10:26 28-07-2025) Подключу ка я обратно проводной телефон пока нет очередей 😎... ... надеюсь у вас дисковый номеронабиратель на аппарате ...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель города

20:29:23 28-07-2025

Дожились, скоро дышать нельзя будет, ограничат в целях безопасности. Власть всё делает "для народа". Вредительство за наши налоги. Достали уже эти дармоеды!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Н

21:29:03 28-07-2025

Это очередной ввод технологий контроля, постепенно люди привыкнут.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

09:01:24 29-07-2025

Дай бог Илонушка наш Маск позволит россиянам с сотика через спутники старлинковские снова котиков качать и рецепты квашеной капусты.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:51:11 29-07-2025

Современное человечество, без интернета, как младенец без соски....

  5 Нравится
Ответить
