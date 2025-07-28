Работу мобильного интернета временно ограничат в ряде муниципалитетов Алтайского края

В регионе принимают дополнительные меры безопасности

В некоторых муниципалитетах Алтайского края активизируют ограничение мобильного интернета. Такие действия связаны с принятием дополнительных мер безопасности. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевую Антитеррористическую комиссию.

Так, временное замедление или отключение мобильного интернета возможно в ближайшие часы и последующие дни в определенных локациях.

«Необходимые меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена», - рассказали в Антитеррористической комиссии.

При этом ограничения не затрагивают проводной интернет и Wi-Fi, а также голосовую связь.

Сегодня замедление и отключение мобильного интернета применяют на всей территории России для профилактики угроз и уменьшения сетевого трафика при проведении мероприятий.



