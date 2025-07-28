Работу мобильного интернета временно ограничат в ряде муниципалитетов Алтайского края
В регионе принимают дополнительные меры безопасности
28 июля 2025, 17:35, ИА Амител
В некоторых муниципалитетах Алтайского края активизируют ограничение мобильного интернета. Такие действия связаны с принятием дополнительных мер безопасности. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на краевую Антитеррористическую комиссию.
Так, временное замедление или отключение мобильного интернета возможно в ближайшие часы и последующие дни в определенных локациях.
«Необходимые меры применяются в определённых локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз. По завершении технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена», - рассказали в Антитеррористической комиссии.
При этом ограничения не затрагивают проводной интернет и Wi-Fi, а также голосовую связь.
Сегодня замедление и отключение мобильного интернета применяют на всей территории России для профилактики угроз и уменьшения сетевого трафика при проведении мероприятий.
17:50:53 28-07-2025
Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект между стеной и билайном происходит как будто я на Камчатку звоню... И да, в Центре, на Молодёжной, мега лежит, в районе Фирсова тоже... Проблема забрать посылки с озона...
20:51:40 28-07-2025
Гость (17:50:53 28-07-2025) Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект меж... какая проблема придти в озон со скрином шк?
21:01:03 28-07-2025
Гость (17:50:53 28-07-2025) Голосовую связь ещё как затрагивают. У меня интерконнект меж... приложение без интернет запускается и в офлайн режиме показывает штрихкод. проблем забрать нет.
17:51:33 28-07-2025
Нет ничего более постоянного, чем временное.
17:54:42 28-07-2025
Вот мы и дожились)))
17:58:41 28-07-2025
Всё правильно делают.!👍👍👍👍👍
17:59:51 28-07-2025
ну что ... рождённые в начале 2000-х. Как вам без интернета живётся ?
18:00:22 28-07-2025
А в это время у Мегафона самый быстрый интернет...Тока его никто не видит...
18:06:29 28-07-2025
Дюша (18:00:22 28-07-2025) А в это время у Мегафона самый быстрый интернет...Тока его н... На свой бабушкин Билайн молись, трудно сломать то, чего нет в помине.
18:11:24 28-07-2025
Абоны Меги лежащим интернетом считают то, что пчеловоды называют "инет летает"... Т.е. он у на лежит, обеспечивая закачку на 10 Мбит/сек... Ну а для пчеловодов мырцает что-то, да и слава Антихристу...
11:30:13 29-07-2025
Гость (18:11:24 28-07-2025) Абоны Меги лежащим интернетом считают то, что пчеловоды назы... У Меги инета вообще нет, ноль, иногда зажигаетеся Е, но часто и ее нет, обмена данными нет вообще. Это не то что лежащий, это уже полностью мертвый инет
18:25:15 28-07-2025
Хоть бы рекламу могафона «Куда же деться от этой связи!!!» из эфира убрали бы. А то как насмешка звучит🤓
19:46:05 28-07-2025
Что за абстрактные формулировки, какие угрозы несёт мобильный интернет. Кто-то понимает вообще? Почему в некоторых муниципалитетах эта угроза больше чем в других
12:13:54 29-07-2025
Гость (19:46:05 28-07-2025) Что за абстрактные формулировки, какие угрозы несёт мобильны... Конечно понимаем. Открывается фура, оттуда вылетают дроны с взрывчаткой, через мобильный инет выходят на связь с оператором, он онлайн управляет ими на финальном этапе атаки на твой завод, где ты ракеты клепаешь.
20:10:26 28-07-2025
Подключу ка я обратно проводной телефон пока нет очередей 😎😂😂😂
20:53:20 28-07-2025
Сергей (20:10:26 28-07-2025) Подключу ка я обратно проводной телефон пока нет очередей 😎... ... надеюсь у вас дисковый номеронабиратель на аппарате ...
20:29:23 28-07-2025
Дожились, скоро дышать нельзя будет, ограничат в целях безопасности. Власть всё делает "для народа". Вредительство за наши налоги. Достали уже эти дармоеды!
21:29:03 28-07-2025
Это очередной ввод технологий контроля, постепенно люди привыкнут.
09:01:24 29-07-2025
Дай бог Илонушка наш Маск позволит россиянам с сотика через спутники старлинковские снова котиков качать и рецепты квашеной капусты.
10:51:11 29-07-2025
Современное человечество, без интернета, как младенец без соски....