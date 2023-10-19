Расписание электричек изменится до начала ноября в Алтайском крае

Изменения коснутся трех пригородных поездов, которые ездят по направлениям Барнаул – Камень-на-Оби, Камень-на-Оби – Барнаул и Сузун – Барнаул

19 октября 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае с 21 октября по 2 ноября из-за планового ремонта на железнодорожном пути изменится расписание трех электричек. Корректировка во времени составит от 2 до 5 минут, сообщили в Минтрансе региона.

Речь идет о следующих пригородных поездах:

№ 6774 Барнаул – Камень-на-Оби. Отправление в 16:25 (по графику), отправление с о.п. Круглый в 18:34 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Камень-на-Оби в 20:33 (на 5 минут позже);

Отправление в 16:25 (по графику), отправление с о.п. Круглый в 18:34 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Камень-на-Оби в 20:33 (на 5 минут позже); № 6773 Камень-на-Оби – Барнаул. Отправление в 06:59 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Воронежская-Молодежная в 09:07 (по графику), прибытие на станцию Барнаул в 11:00 (по графику);

Отправление в 06:59 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Воронежская-Молодежная в 09:07 (по графику), прибытие на станцию Барнаул в 11:00 (по графику); № 6775 Сузун – Барнаул. Отправление в 03:59 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Воронежская-Молодежная в 05:06 (по графику), прибытие на станцию Барнаул в 06:55 (по графику).

Ранее сообщили, что новый российский скоростной поезд "Восток", который создают на базе "Ласточки", планируют запустить в ближайшие два года между Новосибирском и Барнаулом.