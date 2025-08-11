НОВОСТИБизнес

"Реальный кибербез". В Барнауле пройдет конференция по информационной защите бизнеса

Предприниматели узнают, как защититься от кибератак

Предприниматели / Фото сгенерировано при помощи нейросети Алиса на базе YandexGPT 5 Pro
Недавние атаки на "Аэрофлот" и другие крупные компании стали тревожным звонком для всего бизнеса. Кибератаки становятся все более изощренными, а их последствия – разрушительными. Ни одна организация не застрахована от внешних угроз. Именно поэтому вопрос информационной безопасности (ИБ) выходит на первый план для каждого предпринимателя. 

18 сентября 2025 года в Барнауле пройдет конференция "Реальный кибербез", которая станет площадкой для обмена опытом, знакомства с новейшими технологиями и обсуждения актуальных вызовов в сфере информационной безопасности.

Что там будет?

Участников ждет деловая программа "без воды":

  • анализ актуальных киберугроз 2025 года;
  • практические кейсы от экспертов по защите данных;
  • презентации реальных атак – демонстрация онлайн-пентеста;
  • защита критической инфраструктуры: реальные решения;
  • нетворкинг с лидерами отрасли;
  • разбор ФЗ-152 и других законодательных требований;
  • демонстрация передовых технологий кибербезопасности.

Почему стоит посетить?

Прийти стоит, чтобы получить актуальные знания о современных угрозах:

  • как предотвращать кибератаки;
  • обменяться опытом с коллегами;
  • узнать о последних трендах в сфере ИБ;
  • задать вопросы ведущим специалистам.

Для кого эта конференция?

Мероприятие ориентировано на:

  • руководителей предприятий и коммерческих директоров;
  • ИТ-директоров;
  • специалистов по ИБ;
  • представителей производственных компаний;
  • сотрудников финансовых отделов;
  • руководителей безопасности предприятий.

Когда и где она пройдет?

18 сентября 2025 года в большом зале центра предпринимательства "Мой Бизнес" (Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).

Как стать участником?

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на телеграм-канал и сайт конференции.

Организаторами выступают Алтайская торгово-промышленная палата, ведущие эксперты в области информационной безопасности Алтайского края и одни из крупнейших российских вендоров продуктов по ИБ.

