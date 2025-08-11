"Реальный кибербез". В Барнауле пройдет конференция по информационной защите бизнеса
Предприниматели узнают, как защититься от кибератак
11 августа 2025, 11:15, ИА Амител erid: 2W5zFHnLoDA
Недавние атаки на "Аэрофлот" и другие крупные компании стали тревожным звонком для всего бизнеса. Кибератаки становятся все более изощренными, а их последствия – разрушительными. Ни одна организация не застрахована от внешних угроз. Именно поэтому вопрос информационной безопасности (ИБ) выходит на первый план для каждого предпринимателя.
18 сентября 2025 года в Барнауле пройдет конференция "Реальный кибербез", которая станет площадкой для обмена опытом, знакомства с новейшими технологиями и обсуждения актуальных вызовов в сфере информационной безопасности.
Что там будет?
Участников ждет деловая программа "без воды":
- анализ актуальных киберугроз 2025 года;
- практические кейсы от экспертов по защите данных;
- презентации реальных атак – демонстрация онлайн-пентеста;
- защита критической инфраструктуры: реальные решения;
- нетворкинг с лидерами отрасли;
- разбор ФЗ-152 и других законодательных требований;
- демонстрация передовых технологий кибербезопасности.
Почему стоит посетить?
Прийти стоит, чтобы получить актуальные знания о современных угрозах:
- как предотвращать кибератаки;
- обменяться опытом с коллегами;
- узнать о последних трендах в сфере ИБ;
- задать вопросы ведущим специалистам.
Для кого эта конференция?
Мероприятие ориентировано на:
- руководителей предприятий и коммерческих директоров;
- ИТ-директоров;
- специалистов по ИБ;
- представителей производственных компаний;
- сотрудников финансовых отделов;
- руководителей безопасности предприятий.
Когда и где она пройдет?
18 сентября 2025 года в большом зале центра предпринимательства "Мой Бизнес" (Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).
Как стать участником?
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на телеграм-канал и сайт конференции.
Организаторами выступают Алтайская торгово-промышленная палата, ведущие эксперты в области информационной безопасности Алтайского края и одни из крупнейших российских вендоров продуктов по ИБ.
Союз "Торгово-промышленная палата Алтайского края"Реклама
Комментарии 0