"Реальный кибербез". В Барнауле пройдет конференция по информационной защите бизнеса

Предприниматели узнают, как защититься от кибератак

Недавние атаки на "Аэрофлот" и другие крупные компании стали тревожным звонком для всего бизнеса. Кибератаки становятся все более изощренными, а их последствия – разрушительными. Ни одна организация не застрахована от внешних угроз. Именно поэтому вопрос информационной безопасности (ИБ) выходит на первый план для каждого предпринимателя.

18 сентября 2025 года в Барнауле пройдет конференция "Реальный кибербез", которая станет площадкой для обмена опытом, знакомства с новейшими технологиями и обсуждения актуальных вызовов в сфере информационной безопасности.

Что там будет?

Участников ждет деловая программа "без воды":

анализ актуальных киберугроз 2025 года;

практические кейсы от экспертов по защите данных;

презентации реальных атак – демонстрация онлайн-пентеста;

защита критической инфраструктуры: реальные решения;

нетворкинг с лидерами отрасли;

разбор ФЗ-152 и других законодательных требований;

демонстрация передовых технологий кибербезопасности.

Почему стоит посетить?

Прийти стоит, чтобы получить актуальные знания о современных угрозах:

как предотвращать кибератаки;

обменяться опытом с коллегами;

узнать о последних трендах в сфере ИБ;

задать вопросы ведущим специалистам.

Для кого эта конференция?

Мероприятие ориентировано на:

руководителей предприятий и коммерческих директоров;

ИТ-директоров;

специалистов по ИБ;

представителей производственных компаний;

сотрудников финансовых отделов;

руководителей безопасности предприятий.

Когда и где она пройдет?

18 сентября 2025 года в большом зале центра предпринимательства "Мой Бизнес" (Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).

Как стать участником?

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на телеграм-канал и сайт конференции.

Организаторами выступают Алтайская торгово-промышленная палата, ведущие эксперты в области информационной безопасности Алтайского края и одни из крупнейших российских вендоров продуктов по ИБ.

Союз "Торгово-промышленная палата Алтайского края"

