Редкого краснокнижного турухтана заметили в Алтайском заповеднике

Первая документальная встреча с птицей была отмечена еще в 1943 году

04 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Краснокнижный турухтан / Фото: Олег Митрофанов
Старший научный сотрудник Алтайского заповедника орнитолог Олег Митрофанов зафиксировал на осеннем пролете редкого турухтана – кулика, занесенного в Красную книгу Республики Алтай.

Этот вид считается крайне редким для территории заповедника: первая документальная встреча была отмечена еще в 1943 году, а последующие наблюдения были единичными.

Турухтан, немного уступающий по размеру голубю, гнездится преимущественно на Ябоганских болотах в Центральном Алтае.

В 2001 году токующих самцов также отмечали на плато Укок. 

Ранее в Алтайском заповеднике обнаружили семью медведей, мирно пирующих на берегу Телецкого озера.

заповедники Республика Алтай Птицы

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:53:08 04-09-2025

Вспомнился советский фильм с Вициным "Неисправимый лгун". Там был король Бурухтании Бурухтан Второй Второй))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:24:37 04-09-2025

Гость (14:53:08 04-09-2025) Вспомнился советский фильм с Вициным "Неисправимый лгун". Та... ого у вас память

  -2 Нравится
Ответить
