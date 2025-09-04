Редкого краснокнижного турухтана заметили в Алтайском заповеднике
Первая документальная встреча с птицей была отмечена еще в 1943 году
04 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Старший научный сотрудник Алтайского заповедника орнитолог Олег Митрофанов зафиксировал на осеннем пролете редкого турухтана – кулика, занесенного в Красную книгу Республики Алтай.
Этот вид считается крайне редким для территории заповедника: первая документальная встреча была отмечена еще в 1943 году, а последующие наблюдения были единичными.
Турухтан, немного уступающий по размеру голубю, гнездится преимущественно на Ябоганских болотах в Центральном Алтае.
В 2001 году токующих самцов также отмечали на плато Укок.
