Редкого краснокнижного турухтана заметили в Алтайском заповеднике

04 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Краснокнижный турухтан / Фото: Олег Митрофанов

Старший научный сотрудник Алтайского заповедника орнитолог Олег Митрофанов зафиксировал на осеннем пролете редкого турухтана – кулика, занесенного в Красную книгу Республики Алтай.

Этот вид считается крайне редким для территории заповедника: первая документальная встреча была отмечена еще в 1943 году, а последующие наблюдения были единичными.

Турухтан, немного уступающий по размеру голубю, гнездится преимущественно на Ябоганских болотах в Центральном Алтае.

В 2001 году токующих самцов также отмечали на плато Укок.

