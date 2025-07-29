НОВОСТИЭкономика

Регионы Сибири активно экспортируют мороженое в теплые страны

Сибирское мороженое едят почти во всех странах СНГ

29 июля 2025, 15:42, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Мороженое / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Всего из регионов Сибири за первые пять месяцев 2025 года за рубеж отправилось более 1,6 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 677 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.

«Мороженое едет в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главные покупатели - "братья по СНГ": Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Азербайджан. Также впервые сибирское мороженое уехало в Туркмению», - рассказали таможенники.

Лидером по вывозу мороженого стала Новосибирская область (более 48% всей отправленной продукции СФО): за первое полугодие около 800 тонн общей стоимостью 275 млн рублей.

Доля Омской области, занимающей второе место, составила 29%. На третьем месте производители Томской и Иркутской областей, их поставки совместно заняли около 17% от общего объема экспорта.

Мороженое / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
Горожанин.

17:03:08 29-07-2025

Интересно, а кроме мороженого, сибиряки экспортируют в другие страны машины, механизмы, программное обеспечение , какие-нибудь технологии высокого уровня, технологии, опережающие современное развитие техники.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:17:56 29-07-2025

Горожанин. (17:03:08 29-07-2025) Интересно, а кроме мороженого, сибиряки экспортируют в други... С какой целью интересуетесь? Пищевой лёд за деньги - это тоже определённая технология..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

19:08:45 29-07-2025

dok_СФ (18:17:56 29-07-2025) С какой целью интересуетесь? Пищевой лёд за деньги - это тож... Согласен.Высокая технология!!!

  -4 Нравится
Ответить
