Регионы Сибири активно экспортируют мороженое в теплые страны

Сибирское мороженое едят почти во всех странах СНГ

29 июля 2025, 15:42, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Всего из регионов Сибири за первые пять месяцев 2025 года за рубеж отправилось более 1,6 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 677 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.

«Мороженое едет в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главные покупатели - "братья по СНГ": Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан и Азербайджан. Также впервые сибирское мороженое уехало в Туркмению», - рассказали таможенники.

Лидером по вывозу мороженого стала Новосибирская область (более 48% всей отправленной продукции СФО): за первое полугодие около 800 тонн общей стоимостью 275 млн рублей.

Доля Омской области, занимающей второе место, составила 29%. На третьем месте производители Томской и Иркутской областей, их поставки совместно заняли около 17% от общего объема экспорта.