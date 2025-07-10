И подарит 500 эскимо. Где в России самое дорогое мороженое
И кому не жалко на него денег – мужчинам или женщинам
10 июля 2025, 19:00, ИА Амител
Самое дорогое мороженое в России продается на Дальнем Востоке, в Москве, Крыму и на краснодарских курортах. Самое дешевое – в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. Таковы результаты аналитического исследования продажи холодного лакомства в течение 2024 года и предыдущих лет, которое провели эксперты ВТБ на основании ИИ-сервиса "Геоплатформа".
Цены
Итак, самое дорогое мороженое в России стоит:
- 120–140 рублей за пачку в регионах Дальнего Востока;
- 115 рублей – в Москве;
- 105–108 рублей – в Крыму;
- 104 рубля – на курортах Краснодарского края.
Самое дешевое мороженое – 60 рублей за пачку – продают в Тамбовской, Белгородской, Псковской областях, а также в республиках Чувашия и Мордовия. При этом в среднем по стране ценник на холодное лакомство составляет 90 рублей.
Спрос
Больше всего мороженого продают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
А чаще всего это делают, конечно, в летние месяцы. Высоким спрос остается и в сентябре.
Также эксперты оценили гендерный аспект. В целом по стране мужчины и женщины покупают одинаковое количество мороженого. Однако есть регионы-исключения. Например, в Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия и Дагестан среди покупателей мужчин больше. А вот в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях и в Марий Эл, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках наоборот – там холодный десерт чаще берут женщины.
В целом, отмечают аналитики ВТБ, женщины склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины.
Типы
Что же касается типов мороженого, то пломбир больше всего любят в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре. Рожок предпочитают в Тюменской, Смоленской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге. А фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, а также в Коми и Бурятии.
Самое дорогое мороженное - в любом российском аэропорте, впрочем как и вся продукция, продающаяся там