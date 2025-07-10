И подарит 500 эскимо. Где в России самое дорогое мороженое

И кому не жалко на него денег – мужчинам или женщинам

10 июля 2025, 19:00, ИА Амител

Мороженое / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самое дорогое мороженое в России продается на Дальнем Востоке, в Москве, Крыму и на краснодарских курортах. Самое дешевое – в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. Таковы результаты аналитического исследования продажи холодного лакомства в течение 2024 года и предыдущих лет, которое провели эксперты ВТБ на основании ИИ-сервиса "Геоплатформа".

Цены

Итак, самое дорогое мороженое в России стоит:

120–140 рублей за пачку в регионах Дальнего Востока;

115 рублей – в Москве;

105–108 рублей – в Крыму;

104 рубля – на курортах Краснодарского края.

Самое дешевое мороженое – 60 рублей за пачку – продают в Тамбовской, Белгородской, Псковской областях, а также в республиках Чувашия и Мордовия. При этом в среднем по стране ценник на холодное лакомство составляет 90 рублей.

Спрос

Больше всего мороженого продают в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

А чаще всего это делают, конечно, в летние месяцы. Высоким спрос остается и в сентябре.

Также эксперты оценили гендерный аспект. В целом по стране мужчины и женщины покупают одинаковое количество мороженого. Однако есть регионы-исключения. Например, в Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия и Дагестан среди покупателей мужчин больше. А вот в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях и в Марий Эл, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках наоборот – там холодный десерт чаще берут женщины.

В целом, отмечают аналитики ВТБ, женщины склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины.

Типы

Что же касается типов мороженого, то пломбир больше всего любят в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре. Рожок предпочитают в Тюменской, Смоленской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге. А фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, а также в Коми и Бурятии.