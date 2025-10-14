НОВОСТИПроисшествия

Ректор из Петербурга потратил деньги университета на вино и путешествия

Руководитель взял десятки миллионов со счета вуза и решил устроить себе роскошную жизнь

14 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Свыше 95 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов были израсходованы на персональные нужды ректора Александра Запесоцкого. Незаконные действия, связанные с личным обогащением руководителя, финансируемые из средств университета, были выявлены Генеральной прокуратурой РФ и Федеральной налоговой службой, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно материалам судебного дела, 21,5 миллиона рублей были направлены на аренду роскошного коттеджа в Лисьем Носу, а также на обеспечение безопасности особняка и апартаментов Александра Запесоцкого в период с 2023 по 2024 год.

Дополнительно свыше 74 миллионов рублей было потрачено на поездки ректора и его родственников во Францию, Монако и Италию в период с 2023 по 2025 год. В перечень расходов, оплаченных из бюджета университета, входили авиабилеты бизнес-класса, развлекательные мероприятия, посещение ресторанов и спиртные напитки.

Также, сообщает Генеральная прокуратура, Александр Запесоцкий неправомерно распорядился суммой в 670 миллионов рублей, направив эти средства на личные нужды. Указанная сумма была инвестирована в предпринимательскую деятельность в Монако и Эстонии, а также использована для приобретения престижной недвижимости во Франции.

Avatar Picture
Иван

17:30:10 14-10-2025

Какой-то мелкий ректор свистнул столько бабла. А сколько стянули фигуры покрупнее?

Avatar Picture
Гость

17:39:08 14-10-2025

При этом его окружение и его начальство ничего не замечало?
Какая преступная халатность. Нужно трясти остальных.

Avatar Picture
dok_СФ

17:50:37 14-10-2025

Самый сознательный ректор или его кто-то научил?

Avatar Picture
Гость

19:03:50 14-10-2025

Скоро будут искать его в Израиле. А оттуда выдачи нет...

Avatar Picture
Пузырек

22:36:21 14-10-2025

Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 года. Молодец. 3 года отсидит, а 5 в кармане то останется миллионов

Avatar Picture
Миша

09:31:44 15-10-2025

Пузырек (22:36:21 14-10-2025) Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 год... Помимо этого сколько впечатлений от поездок за рубеж получил он и его семья! М-м-м! Показал всем лисий нос!

Avatar Picture
Гость

09:52:33 15-10-2025

Пузырек (22:36:21 14-10-2025) Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 год... Да не завидовать нужно, а разбираться. Кто ему разрешил такие деньги освоить? какие такие регалии у ректора для обеспечения всей семьи заграничными путешествиями за наш счет. В каком положении прописаны условия его работы? кто проводил аудит деятельности вуза и кто согласовывал результаты?

Avatar Picture
Гость

23:40:51 14-10-2025

Как, ну как можно столько украсть, чтобы никто не заметил? Вообще что ли нет контроля, проверок, отчетности? Чем занимаются соответствующие органы?

Avatar Picture
Елена

09:38:26 15-10-2025

Откровенно не понимаю, где в данной ситуации контролирующие органы? для чего народ их содержит, если такие огромные деньги, полагаю, что бюджетные! уходят содержание людей, которые этого не заработали! Ребята, уже пора очнутся. Эти деньги могли быть потрачены на ремонты школ, поликлиник и прочих социальных объектов. Государство ужесточает налоги, НО! куда они идут? это очень показательная история, смотрим и удивляемся! Нет денег содержать пенсионеров? Хахахах, смотрю некоторые очень неплохо живут и обеими руками будут ратовать за повышение пенсионного возраста, вот только реально работающие люди считают копейки! и питаются самым дешевым "г....." из магазина, лишь бы выкроить что-то на жизнь! Была в командировке в Ташкенте, полный отель бабушек и дедушек из других стран, они на пенсии!!! Путешествуют! Что получают наши родители? +30р к пенсии раз квартал?
Мне страшно от того куда мы катимся.

