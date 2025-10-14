Ректор из Петербурга потратил деньги университета на вино и путешествия

Руководитель взял десятки миллионов со счета вуза и решил устроить себе роскошную жизнь

Свыше 95 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов были израсходованы на персональные нужды ректора Александра Запесоцкого. Незаконные действия, связанные с личным обогащением руководителя, финансируемые из средств университета, были выявлены Генеральной прокуратурой РФ и Федеральной налоговой службой, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно материалам судебного дела, 21,5 миллиона рублей были направлены на аренду роскошного коттеджа в Лисьем Носу, а также на обеспечение безопасности особняка и апартаментов Александра Запесоцкого в период с 2023 по 2024 год.

Дополнительно свыше 74 миллионов рублей было потрачено на поездки ректора и его родственников во Францию, Монако и Италию в период с 2023 по 2025 год. В перечень расходов, оплаченных из бюджета университета, входили авиабилеты бизнес-класса, развлекательные мероприятия, посещение ресторанов и спиртные напитки.

Также, сообщает Генеральная прокуратура, Александр Запесоцкий неправомерно распорядился суммой в 670 миллионов рублей, направив эти средства на личные нужды. Указанная сумма была инвестирована в предпринимательскую деятельность в Монако и Эстонии, а также использована для приобретения престижной недвижимости во Франции.