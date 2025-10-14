Ректор из Петербурга потратил деньги университета на вино и путешествия
Руководитель взял десятки миллионов со счета вуза и решил устроить себе роскошную жизнь
14 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Свыше 95 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов были израсходованы на персональные нужды ректора Александра Запесоцкого. Незаконные действия, связанные с личным обогащением руководителя, финансируемые из средств университета, были выявлены Генеральной прокуратурой РФ и Федеральной налоговой службой, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно материалам судебного дела, 21,5 миллиона рублей были направлены на аренду роскошного коттеджа в Лисьем Носу, а также на обеспечение безопасности особняка и апартаментов Александра Запесоцкого в период с 2023 по 2024 год.
Дополнительно свыше 74 миллионов рублей было потрачено на поездки ректора и его родственников во Францию, Монако и Италию в период с 2023 по 2025 год. В перечень расходов, оплаченных из бюджета университета, входили авиабилеты бизнес-класса, развлекательные мероприятия, посещение ресторанов и спиртные напитки.
Также, сообщает Генеральная прокуратура, Александр Запесоцкий неправомерно распорядился суммой в 670 миллионов рублей, направив эти средства на личные нужды. Указанная сумма была инвестирована в предпринимательскую деятельность в Монако и Эстонии, а также использована для приобретения престижной недвижимости во Франции.
17:30:10 14-10-2025
Какой-то мелкий ректор свистнул столько бабла. А сколько стянули фигуры покрупнее?
17:39:08 14-10-2025
При этом его окружение и его начальство ничего не замечало?
Какая преступная халатность. Нужно трясти остальных.
17:50:37 14-10-2025
Самый сознательный ректор или его кто-то научил?
19:03:50 14-10-2025
Скоро будут искать его в Израиле. А оттуда выдачи нет...
22:36:21 14-10-2025
Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 года. Молодец. 3 года отсидит, а 5 в кармане то останется миллионов
09:31:44 15-10-2025
Пузырек (22:36:21 14-10-2025) Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 год... Помимо этого сколько впечатлений от поездок за рубеж получил он и его семья! М-м-м! Показал всем лисий нос!
09:52:33 15-10-2025
Пузырек (22:36:21 14-10-2025) Что делать? Завидовать. 10 000 000 долларов на себя за 2 год... Да не завидовать нужно, а разбираться. Кто ему разрешил такие деньги освоить? какие такие регалии у ректора для обеспечения всей семьи заграничными путешествиями за наш счет. В каком положении прописаны условия его работы? кто проводил аудит деятельности вуза и кто согласовывал результаты?
23:40:51 14-10-2025
Как, ну как можно столько украсть, чтобы никто не заметил? Вообще что ли нет контроля, проверок, отчетности? Чем занимаются соответствующие органы?
09:38:26 15-10-2025
Откровенно не понимаю, где в данной ситуации контролирующие органы? для чего народ их содержит, если такие огромные деньги, полагаю, что бюджетные! уходят содержание людей, которые этого не заработали! Ребята, уже пора очнутся. Эти деньги могли быть потрачены на ремонты школ, поликлиник и прочих социальных объектов. Государство ужесточает налоги, НО! куда они идут? это очень показательная история, смотрим и удивляемся! Нет денег содержать пенсионеров? Хахахах, смотрю некоторые очень неплохо живут и обеими руками будут ратовать за повышение пенсионного возраста, вот только реально работающие люди считают копейки! и питаются самым дешевым "г....." из магазина, лишь бы выкроить что-то на жизнь! Была в командировке в Ташкенте, полный отель бабушек и дедушек из других стран, они на пенсии!!! Путешествуют! Что получают наши родители? +30р к пенсии раз квартал?
Мне страшно от того куда мы катимся.