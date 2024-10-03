Ремонт на электросетях продолжают на улице Попова

Два трамвайных маршрута временно изменены, некоторые светофоры не работают

03 октября 2024, 13:25, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

В Барнауле продолжают устранять аварию на электросетях на улице Попова.

Отключены светофоры на следующих участках:

- ул. Трактовая, 88;

- ул. Попова – ул. Трактовая;

- ул. Попова, 242 (остановка "Тейси").

Освещение отсутствует на участке от Трактовой до проспекта Энергетиков.

Изменены маршруты трамваев:

– № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А. Петрова – Малахова – Депо № 3, обратно тем же маршрутом;

– № 3: Восточный – Северо-Западная – А. Петрова – Малахова – Депо № 3, обратно тем же маршрутом.