Ремонт на электросетях продолжают на улице Попова
Два трамвайных маршрута временно изменены, некоторые светофоры не работают
03 октября 2024, 13:25, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887
В Барнауле продолжают устранять аварию на электросетях на улице Попова.
Отключены светофоры на следующих участках:
- ул. Трактовая, 88;
- ул. Попова – ул. Трактовая;
- ул. Попова, 242 (остановка "Тейси").
Освещение отсутствует на участке от Трактовой до проспекта Энергетиков.
Изменены маршруты трамваев:
– № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А. Петрова – Малахова – Депо № 3, обратно тем же маршрутом;
– № 3: Восточный – Северо-Западная – А. Петрова – Малахова – Депо № 3, обратно тем же маршрутом.
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