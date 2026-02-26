Рэперу Гуфу дали год условно за драку в подмосковной бане

Его признали виновным в самоуправстве

26 февраля 2026, 21:33, ИА Амител

Суд в Подмосковье признал виновным в самоуправстве рэпера Гуфа (Алексея Долматова) и его знакомого Геворка Сураханяна. Их приговорили к году условно и еще году испытательного срока, сообщила пресс-служба подмосковных судов.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. По версии следствия, Гуф и его знакомый поспорили с администратором бани в деревне Малые Горки из-за отказа платить штраф за курение в помещении.

Менеджер позвонила брату, работавшему на тот момент в правоохранительных органах. Он также потребовал заплатить штраф, снимая конфликт на телефон.

Завязалась драка — рэпер несколько раз ударил потерпевшего, а его друг скрутил ему руки. Затем у мужчины отобрали телефон. Ущерб по делу оценили в 68 тыс. руб.