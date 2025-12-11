Республика Алтай присоединилась к всероссийскому проекту "Наука в регионы"

Стратегическая цель проекта – повышение доступности качественного естественнонаучного и технологического образования

11 декабря 2025, 06:30, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

Горно-Алтайский государственный университет и 17 школ Республики Алтай вошли во всероссийский проект "Наука в регионы" Московского физико-технического института (МФТИ). Большая часть школ – участников проекта находится в региональном центре, так же присоединились школы Кош-Агачского, Майминского, Улаганского, Онгудайского и других районов республики.

Проект, который поддерживает Министерство науки и высшего образования РФ, решает сложную задачу: дать школьникам из любого уголка страны доступ к качественному образованию в точных и естественных науках.

Абсолютными лидерами по вовлеченности в проект стали Московская область, где методики МФТИ внедряют уже в 162 школах, и Республика Дагестан – 135 учебных заведений. На третьем месте по стране находится Приморский край, где к проекту присоединилось 103 школы.

За ними следуют Ставрополье (77 школ), Якутия (72) и Республика Коми (71). Также высокие показатели демонстрируют Ульяновская область (70), Краснодарский край (45) и Кемеровская область (45). Замыкает топ-10 Красноярский край, в котором к проекту присоединилась 41 школа.

«Высокая активность регионов – это свидетельство того, что в российских школах формируется новая образовательная экосистема. Лидерство Московской области или Дагестана в проекте – это цифры. А за ними стоит большой процесс: мы выстраиваем новую образовательную среду, где ребенок учится делать осознанный выбор. Начинаем с глобальных технологических трендов и федеральных задач, затем спускаемся до уровня стратегии развития региона, и только потом – до конкретных вузовских программ. Когда школьник видит эту цепочку, его выбор перестает быть случайным. Он видит перспективу, ценность и значимость углубленного изучения предметов. И в этом суть новой образовательной экосистемы», – говорит Юлия Андреева, руководитель Центра образовательных инноваций и технологий Института биофизики будущего МФТИ – организатора проекта "Наука в регионы".

Особое значение проект приобретает в новых регионах России, где наблюдается дефицит квалифицированных кадров. В текущем году к участию в проекте присоединились девять школ Луганской Народной Республики и 16 школ Донецкой Народной Республики. Ключевым партнером программы в ДНР стал Донецкий национальный технический университет.

Большинство субъектов (около 40 регионов) находятся в диапазоне от 10 до 40 школ участников, несколько регионов представлены одной-тремя пилотными школами (Челябинская, Магаданская области, Ненецкий АО).

К итогам работы проекта в 2025 году можно отнести и серьезное масштабирование: помимо профильных классов по физике и математике, к сопровождению присоединились классы с углубленным изучением биологии, химии и информатики.

Что же такого особенного предлагает МФТИ? Оказывается, здесь измеряют не только баллы ЕГЭ.

«Мы предлагаем измерять не только предметные знания, но и метапредметные результаты. Например, способность ребенка к самоорганизации и осознанному выбору. Это data driven подход в массовом образовании, позволяющий принять обоснованные решения с опорой на объективные данные», – говорит Юлия Андреева.

Фундаментом проекта "Наука в регионы" является специализированная цифровая платформа, которая выступает в роли гибкого образовательного навигатора. Платформа за два года объединила более 20 тысяч учителей и школьников из всех регионов России. Это помогает фиксировать не только успехи по предметам, но и отслеживать, как у школьников растет мотивация, их готовность брать ответственность за свою учебу, насколько подросток понимает возможности образовательного пространства и рынка труда в своем же регионе.

«Для нас платформа – это больше чем просто сайт с материалами. Это система, которая позволяет фиксировать и анализировать глубинные образовательные процессы. Мы отслеживаем не только баллы за тесты, но и динамику учебной мотивации, рост осознанности и ответственности школьников за свой выбор, их понимание возможностей, которые предоставляют вузы их же региона. Это позволяет каждому ученику увидеть четкую и перспективную траекторию: от углубленного изучения предмета в школе до осознанного поступления и построения карьеры в своем регионе», – отмечает Юлия Андреева.

Результаты говорят сами за себя. У участников проекта кардинально меняется их вовлеченность. Если до проекта в конкурсах и олимпиадах по инженерному направлению участвовал лишь один из десяти учеников, то после – больше половины. И каждый третий из них становится призером или победителем.

«Образование – это не просто школьное расписание, а огромная развивающая среда, насыщенная ресурсами. Наша ключевая задача – помочь школьнику осознанно в ней ориентироваться: понять, что для него "слишком просто", "слишком сложно", а что – та самая "зона роста". Это больше чем проект. Это работающая модель, которая уже сегодня меняет образовательный ландшафт страны, давая талантливым ребятам из любой точки России реальный шанс стать востребованными инженерами и учеными», – резюмирует Андреева.

Проект стартовал в 2024 году, а сегодня из пилотной инициативы он вырос в одну из крупнейших образовательных программ страны. В 2024-м в программу вошли 157 школ в 11 регионах, к концу 2025 года участвует более 1,5 тыс. школ из 62 регионов России. Более 16 тыс. школьников и почти 4 тыс. учителей по всей стране – от Донецкой и Луганской народных республик до Республики Алтай и Камчатки – используют образовательную платформу "Наука в регионы".

Справка:



Всероссийский проект "Наука в регионы" реализуется Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом) с 2024 года при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.



Стратегическая цель проекта – повышение доступности качественного естественнонаучного и технологического образования во всех регионах России. Проект рассматривается как один из ключевых инструментов практической реализации "Комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественнонаучного образования" и выполнения задач, заложенных в государственных программах "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы".