Республика Алтай заняла первое место по росту оборота розничной торговли в Сибири

Алтайский край с показателем 102,8% расположился на пятой позиции рейтинга

31 июля 2025, 16:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Республике Алтай индекс физического объема розничной торговли за период с января по май 2025 года составил 108,8%. Среди регионов Сибирского федерального округа это самый высокий результат, сообщает ИА "Атмосфера".

Согласно данным Новосибирскстата, в Алтайском крае показатель равен 102,8%. Это пятое место в СФО. На последнем месте находится Красноярский край с результатом 100,9%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами в Республике Алтай вырос до 106,8%, в Алтайском крае – до 103,2%, а в Красноярском - до 103,4%. Рост оборота розничной торговли непродовольственными товарами в Республике Алтай составил 110,7%, в Алтайском крае – 102,4%, в Красноярском – 98,7%.