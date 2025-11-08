НОВОСТИОбщество

Республика Алтай признана регионом, который больше всего облучается радиацией

Как отмечают эксперты, это может быть связано с термальными месторождениями в регионе

08 ноября 2025, 20:05, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По информации, предоставленной "Газете.ru" Оксаной Платоновой, ведущим врачом диагностического отдела клиники "Медицина", наиболее интенсивный естественный радиационный фон в пределах России зафиксирован в Республике Алтай.

Платонова объясняет, что повышенный радиационный фон в этом регионе может быть обусловлен наличием термальных вод, обогащенных радием и выносящих радиоактивные элементы на поверхность, а также геологическими особенностями местности, характеризующимися содержанием урана и радона в горных породах и водных ресурсах.

«Важно понимать, что мы каждый день получаем фоновое облучение, поэтому не стоит так бояться ионизирующих методов радиодиагностики. Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 миллизиверта (мЗв) в год. А в некоторых регионах, например, в Рамсаре в Иране, – до 260 мЗв в год без достоверного роста онкологической заболеваемости», – отметила врач.

Комментарии 15

Гость

20:40:13 08-11-2025

так и есть. камень всегда накапливает радиацию и фонит , источники радона и пр в Индыктыкуле и Белокурихе, то есть сама природа там такая. это в любых горах так. Ну и свою роль неприкрасную играют гептил ракетчиков (которые десятилетиями загрязняли землю Алейска), падение ракетных ступеней в районе Телецкого - тоже туда же. Экология очень сомнительна в общем, так воспеваемая. Но...в других регионах радиации мож и помене, но всякой дряни и химии и паразитоза в разы ВЫШЕ чем на Алтаях

Гость

13:05:28 09-11-2025

Гость (20:40:13 08-11-2025) так и есть. камень всегда накапливает радиацию и фонит , ист... каким образом гептил относится к радиации?

Гость

20:43:37 08-11-2025

Падение ступеней, тут конечно не при чём

Гость

00:42:08 09-11-2025

Гость (20:43:37 08-11-2025) Падение ступеней, тут конечно не при чём ... Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падение ступеней к которым приближались охотники в тайге Алтая вскоре от онкологии умерли. Факт. Гептил ооочень токсичен.

Гость

09:06:35 09-11-2025

Гость (00:42:08 09-11-2025) Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падени... хорошо что в интернете принято верить на слово, а то бы ещё доказуху потребовали бы

Кхм...

16:50:30 09-11-2025

Гость (00:42:08 09-11-2025) Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падени... Какое отношение химическое соединение "гептил" имеет к радиоактивным элементам?

Ольга

12:33:00 10-11-2025

Гость (20:43:37 08-11-2025) Падение ступеней, тут конечно не при чём ... Я считаю главными загрязнителямиАлтаев многолетняя работа Семипалатинского полигона. Ветер преимущественно особенно в те годы был юго западный и западный. Оттуда и эпидемия онкологии в Алтайском крае.

Гостт

23:58:59 08-11-2025

Местные все камушки с речек себе в баню таскают

Гость

14:47:40 09-11-2025

упс..сюрприиииз!
а г-н Сбер в курсе?

Гость

15:42:52 09-11-2025

Время испытаний ядерного оружия в Казахстане подгадывали так, что бы ветер был в нашу сторону. Эксперименти́ровали, изучали влияние радиации на человека, наследственность, позже даже деньги выплачивали пострадавшим... Память короткая..

Кхм...

00:03:12 10-11-2025

Гость (15:42:52 09-11-2025) Время испытаний ядерного оружия в Казахстане подгадывали так... Ага. С планеты Нибиру, рептилоиды.

Гость

23:00:27 09-11-2025

Ну, может, оставят в покое Горный Алтай? А то, так активно взялись его осваивать, что природу, прям, жалко.

гость

09:54:32 10-11-2025

а если еще посмотреть статистику по раку...

Гость

11:36:28 10-11-2025

Республика Алтай такая радиационная зона,что Москва там все скупила и продолдает глобальную застройку😅

Гость

12:08:08 10-11-2025

Гость (11:36:28 10-11-2025) Республика Алтай такая радиационная зона,что Москва там все ... чище воздуха я не встречала.и сечас там Москва строит много чего крутого и прикольного.Правда дорого

