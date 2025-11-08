Республика Алтай признана регионом, который больше всего облучается радиацией
Как отмечают эксперты, это может быть связано с термальными месторождениями в регионе
По информации, предоставленной "Газете.ru" Оксаной Платоновой, ведущим врачом диагностического отдела клиники "Медицина", наиболее интенсивный естественный радиационный фон в пределах России зафиксирован в Республике Алтай.
Платонова объясняет, что повышенный радиационный фон в этом регионе может быть обусловлен наличием термальных вод, обогащенных радием и выносящих радиоактивные элементы на поверхность, а также геологическими особенностями местности, характеризующимися содержанием урана и радона в горных породах и водных ресурсах.
«Важно понимать, что мы каждый день получаем фоновое облучение, поэтому не стоит так бояться ионизирующих методов радиодиагностики. Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 миллизиверта (мЗв) в год. А в некоторых регионах, например, в Рамсаре в Иране, – до 260 мЗв в год без достоверного роста онкологической заболеваемости», – отметила врач.
так и есть. камень всегда накапливает радиацию и фонит , источники радона и пр в Индыктыкуле и Белокурихе, то есть сама природа там такая. это в любых горах так. Ну и свою роль неприкрасную играют гептил ракетчиков (которые десятилетиями загрязняли землю Алейска), падение ракетных ступеней в районе Телецкого - тоже туда же. Экология очень сомнительна в общем, так воспеваемая. Но...в других регионах радиации мож и помене, но всякой дряни и химии и паразитоза в разы ВЫШЕ чем на Алтаях
Гость (20:40:13 08-11-2025) так и есть. камень всегда накапливает радиацию и фонит , ист... каким образом гептил относится к радиации?
Падение ступеней, тут конечно не при чём
Гость (20:43:37 08-11-2025) Падение ступеней, тут конечно не при чём ... Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падение ступеней к которым приближались охотники в тайге Алтая вскоре от онкологии умерли. Факт. Гептил ооочень токсичен.
Гость (00:42:08 09-11-2025) Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падени... хорошо что в интернете принято верить на слово, а то бы ещё доказуху потребовали бы
Гость (00:42:08 09-11-2025) Если не знаешь, не говори. Первый пост чистая правда. Падени... Какое отношение химическое соединение "гептил" имеет к радиоактивным элементам?
Гость (20:43:37 08-11-2025) Падение ступеней, тут конечно не при чём ... Я считаю главными загрязнителямиАлтаев многолетняя работа Семипалатинского полигона. Ветер преимущественно особенно в те годы был юго западный и западный. Оттуда и эпидемия онкологии в Алтайском крае.
Местные все камушки с речек себе в баню таскают
упс..сюрприиииз!
а г-н Сбер в курсе?
Время испытаний ядерного оружия в Казахстане подгадывали так, что бы ветер был в нашу сторону. Эксперименти́ровали, изучали влияние радиации на человека, наследственность, позже даже деньги выплачивали пострадавшим... Память короткая..
Гость (15:42:52 09-11-2025) Время испытаний ядерного оружия в Казахстане подгадывали так... Ага. С планеты Нибиру, рептилоиды.
Ну, может, оставят в покое Горный Алтай? А то, так активно взялись его осваивать, что природу, прям, жалко.
а если еще посмотреть статистику по раку...
Республика Алтай такая радиационная зона,что Москва там все скупила и продолдает глобальную застройку😅
Гость (11:36:28 10-11-2025) Республика Алтай такая радиационная зона,что Москва там все ... чище воздуха я не встречала.и сечас там Москва строит много чего крутого и прикольного.Правда дорого