Республика Алтай признана регионом, который больше всего облучается радиацией

Как отмечают эксперты, это может быть связано с термальными месторождениями в регионе

08 ноября 2025, 20:05, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По информации, предоставленной "Газете.ru" Оксаной Платоновой, ведущим врачом диагностического отдела клиники "Медицина", наиболее интенсивный естественный радиационный фон в пределах России зафиксирован в Республике Алтай.

Платонова объясняет, что повышенный радиационный фон в этом регионе может быть обусловлен наличием термальных вод, обогащенных радием и выносящих радиоактивные элементы на поверхность, а также геологическими особенностями местности, характеризующимися содержанием урана и радона в горных породах и водных ресурсах.