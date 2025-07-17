НОВОСТИОбщество

Ретроградный Меркурий начнется с 18 июля. Как его пережить с пользой и чего нельзя делать

Астрологи говорят об одном из самых тяжелых периодов в 2025 году

17 июля 2025, 06:45, ИА Амител

Планета Меркурий / Фото: создано в нейросети Kandinsky
Планета Меркурий / Фото: создано в нейросети Kandinsky

В июле нас ждет уже второй ретроградный Меркурий в 2025 году. Это явление, ставшее очень популярным за последние годы у любителей астрологии. Многие считают, что в моменты ретроградности Меркурий бессовестно вмешивается в нашу жизнь. Рассказываем, чего нельзя делать в это время и как пережить ретроградный Меркурий без последствий.

1

Когда начнется ретроградный Меркурий в 2025 году?

Второй уже в этом году ретроградный Меркурий стартует с 18 июля и продлится до 11 августа. В этот период планета будет "двигаться назад" по зодиаку, проходя через определенные знаки и затрагивая их энергии. В течение этого времени астрологи советуют быть особенно внимательными при подписании договоров, запуске новых проектов или покупке техники. Несмотря на это, ретроградный Меркурий может стать хорошим временем для переосмысления, пересмотра старых идей и завершения незавершенных дел.
2

Как использовать ретроградный Меркурий с выгодой?

Астрологи говорят, что на первый план выйдут вопросы личностного роста и карьеры. У многих в этот период станет неясной перспектива дальнейшей работы, подвиснут планы по новой работе или изменениям в прежней, могут остановиться назначения. При этом могут быть продвижения по службе, бизнесу, но при странных обстоятельствах. Коллеги по работе могут брать на себя роль негласного руководителя, по непонятным для всех основаниям.

Среди коллектива будут какие-то кулуарные процессы, в том числе по вопросам новых должностей. Еще одна важная особенность – обострится тема долгов, в том числе по кредитам, потеря денег. Также не совершайте ошибок в документах, которые впоследствии могут стать для вас фатальными. Ожидаются неудачные покупки и спонтанные поездки.

3

Какие последствия могут быть у ретроградного Меркурия?

Сложности в коммуникации. Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с недопониманиями и ошибками в общении. Из-за этого могут возникать недоразумения в разговоре, особенно с близкими людьми, коллегами или партнерами. Важно быть максимально ясным в своих намерениях и проверять всю информацию, прежде чем делать выводы.

Технические сбои. Меркурий управляет сферой технологий и коммуникаций, поэтому в этот период могут возникать проблемы с техникой: сбои в интернете, компьютерах, смартфонах и других устройствах. Это время, когда могут также всплывать проблемы с программным обеспечением, отложенные обновления или долгожданные изменения, которые оказались не такими гладкими, как ожидалось.

Трудности в поездках и с транспортом. Еще одним следствием ретроградного Меркурия может быть увеличение количества задержек и неожиданных трудностей при путешествиях, особенно если они касаются транспорта. Это не идеальный момент для дальних поездок, а также для заключения сделок, связанных с покупкой транспорта.

Старые дела и перепроверка. Ретроградный Меркурий – это отличное время для пересмотра и завершения ранее начатых проектов. Если вы что-то откладывали или не успели завершить важные дела, этот период благоприятен для того, чтобы вернуться к этим вопросам и довести их до конца.

4

Что такое ретроградный Меркурий?

Это астрономическое явление. Вернее, оптическая иллюзия: при определенных обстоятельствах с Земли, кажется, что планета сначала замедляется, а затем начинает двигаться в обратном направлении. Естественно, на самом деле Меркурий не меняет свое направление – это давно объясненный оптический эффект. Другие планеты тоже подвержены "ретроградности". Астрономы не видят ничего необычного в этом явлении. Зато астрологи убеждены, что в период ретроградности планета резко меняет свой "характер" и начинает существенно влиять на нашу жизнь.
5

Когда следующий ретроградный Меркурий в 2025 году?

С 10 ноября до 29 ноября.

космос Гороскоп прогнозы

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров