Ретроградный Меркурий начнется с 18 июля. Как его пережить с пользой и чего нельзя делать
Астрологи говорят об одном из самых тяжелых периодов в 2025 году
17 июля 2025, 06:45, ИА Амител
В июле нас ждет уже второй ретроградный Меркурий в 2025 году. Это явление, ставшее очень популярным за последние годы у любителей астрологии. Многие считают, что в моменты ретроградности Меркурий бессовестно вмешивается в нашу жизнь. Рассказываем, чего нельзя делать в это время и как пережить ретроградный Меркурий без последствий.
Когда начнется ретроградный Меркурий в 2025 году?
Как использовать ретроградный Меркурий с выгодой?
Астрологи говорят, что на первый план выйдут вопросы личностного роста и карьеры. У многих в этот период станет неясной перспектива дальнейшей работы, подвиснут планы по новой работе или изменениям в прежней, могут остановиться назначения. При этом могут быть продвижения по службе, бизнесу, но при странных обстоятельствах. Коллеги по работе могут брать на себя роль негласного руководителя, по непонятным для всех основаниям.
Среди коллектива будут какие-то кулуарные процессы, в том числе по вопросам новых должностей. Еще одна важная особенность – обострится тема долгов, в том числе по кредитам, потеря денег. Также не совершайте ошибок в документах, которые впоследствии могут стать для вас фатальными. Ожидаются неудачные покупки и спонтанные поездки.
Какие последствия могут быть у ретроградного Меркурия?
Сложности в коммуникации. Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с недопониманиями и ошибками в общении. Из-за этого могут возникать недоразумения в разговоре, особенно с близкими людьми, коллегами или партнерами. Важно быть максимально ясным в своих намерениях и проверять всю информацию, прежде чем делать выводы.
Технические сбои. Меркурий управляет сферой технологий и коммуникаций, поэтому в этот период могут возникать проблемы с техникой: сбои в интернете, компьютерах, смартфонах и других устройствах. Это время, когда могут также всплывать проблемы с программным обеспечением, отложенные обновления или долгожданные изменения, которые оказались не такими гладкими, как ожидалось.
Трудности в поездках и с транспортом. Еще одним следствием ретроградного Меркурия может быть увеличение количества задержек и неожиданных трудностей при путешествиях, особенно если они касаются транспорта. Это не идеальный момент для дальних поездок, а также для заключения сделок, связанных с покупкой транспорта.
Старые дела и перепроверка. Ретроградный Меркурий – это отличное время для пересмотра и завершения ранее начатых проектов. Если вы что-то откладывали или не успели завершить важные дела, этот период благоприятен для того, чтобы вернуться к этим вопросам и довести их до конца.
