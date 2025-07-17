Ретроградный Меркурий начнется с 18 июля. Как его пережить с пользой и чего нельзя делать

Сложности в коммуникации. Период ретроградного Меркурия часто ассоциируется с недопониманиями и ошибками в общении. Из-за этого могут возникать недоразумения в разговоре, особенно с близкими людьми, коллегами или партнерами. Важно быть максимально ясным в своих намерениях и проверять всю информацию, прежде чем делать выводы.

Технические сбои. Меркурий управляет сферой технологий и коммуникаций, поэтому в этот период могут возникать проблемы с техникой: сбои в интернете, компьютерах, смартфонах и других устройствах. Это время, когда могут также всплывать проблемы с программным обеспечением, отложенные обновления или долгожданные изменения, которые оказались не такими гладкими, как ожидалось.

Трудности в поездках и с транспортом. Еще одним следствием ретроградного Меркурия может быть увеличение количества задержек и неожиданных трудностей при путешествиях, особенно если они касаются транспорта. Это не идеальный момент для дальних поездок, а также для заключения сделок, связанных с покупкой транспорта.

Старые дела и перепроверка. Ретроградный Меркурий – это отличное время для пересмотра и завершения ранее начатых проектов. Если вы что-то откладывали или не успели завершить важные дела, этот период благоприятен для того, чтобы вернуться к этим вопросам и довести их до конца.