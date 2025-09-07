Reuters удалил видео беседы Путина и Си о долголетии по требованию Китая

Китайский CCTV отозвал лицензию, обвинив агентство в искажении информации

07 сентября 2025, 08:36, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: unsplash.com / Dominic Kurniawan Suryaputra

Агентство Reuters удалило видео беседы Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении жизни и трансплантации органов по требованию китайского телеканала CCTV. Как сообщает РБК, запись, сделанная 3 сентября в Пекине во время военного парада, была изначально лицензирована CCTV, но вещатель отозвал разрешение на ее использование.

По данным Bloomberg, в ходе разговора Си Цзиньпин отметил на китайском языке: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок". Слова Путина не были слышны, но на кадры попала речь его переводчика: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться моложе и даже достичь бессмертия».

Китайский лидер дополнительно предположил, что "в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет".