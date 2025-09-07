Reuters удалил видео беседы Путина и Си о долголетии по требованию Китая
Китайский CCTV отозвал лицензию, обвинив агентство в искажении информации
07 сентября 2025, 08:36, ИА Амител
Агентство Reuters удалило видео беседы Владимира Путина и Си Цзиньпина о продлении жизни и трансплантации органов по требованию китайского телеканала CCTV. Как сообщает РБК, запись, сделанная 3 сентября в Пекине во время военного парада, была изначально лицензирована CCTV, но вещатель отозвал разрешение на ее использование.
По данным Bloomberg, в ходе разговора Си Цзиньпин отметил на китайском языке: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок". Слова Путина не были слышны, но на кадры попала речь его переводчика: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться моложе и даже достичь бессмертия».
Китайский лидер дополнительно предположил, что "в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет".
08:49:43 07-09-2025
- "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок" -------- Эти семидесятилетние ребятишки думают только о себе.
11:07:04 07-09-2025
Гость (08:49:43 07-09-2025) - "Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет т... Цитата: "Эта олигархическая верхушка, она думает только об одном: как проволочить свое тело как можно дольше, и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии." (Е.Пригожин)
09:07:14 07-09-2025
Опять придется голосовать за изменения в конструкции
09:59:24 07-09-2025
Из рассказа стало ясно что Путин ещё 100 лет нас будет радовать ?
14:29:32 07-09-2025
Гость (09:59:24 07-09-2025) Из рассказа стало ясно что Путин ещё 100 лет нас будет радо... Гость, ты веришь в голОсование?
11:04:02 07-09-2025
Так умирают не из-за органов))) Клетки стареют, мутация, сбои. Умирают от болезней старческих, а болезни из-за просевшего иммунитета. Не думаю что пересадка сердца даст ума в мозг с деменцией. Смысл этого? Вон познер и со своими органами до 90+ дожил и еще интерьвью дает и цитирует мировых классиков, шутит. Так что здоровье и долголетие - это в первую очередь гены и здоровый образ жизни.
13:28:47 07-09-2025
Гость (11:04:02 07-09-2025) Так умирают не из-за органов))) Клетки стареют, мутация, сбо... И немного фармы
15:52:13 07-09-2025
Гость (11:04:02 07-09-2025) Так умирают не из-за органов))) Клетки стареют, мутация, сбо... Так он ещё и курит.
15:55:10 07-09-2025
Теперь на пенсию в 120 лет...
09:42:22 08-09-2025
и даже достичь бессмертия --- хорошие слова, зачем их удалять
10:28:03 08-09-2025
Очевидно речь шла о прорывной технологии выращивания органов человека с ДНК пациента внутри свиней. Само по себе это уже достигнуто на западе и пересадка проходит со 100% приживаемостью но
у такого человека с например новым сердцем часть иммунитета начинает пропускать микро вирусы от животного которые на себе затаскивает в организм это новое сердце. И эти микровирусы убивают пациента. Если эту проблему решат то доноры пациентам будут не нужны.
А что касается бессмертия то старость это болезнь. Это доказано. Болезнь сидящая в ДНК. По достижению определенного возраста срабатывает некий код ДНК и начинается отключение системы регенерации клеток и укорачивания теломеров. Средства омолаживания на стволовых клетках клетки регенерируют но регенерируют все клетки и мусор тоже. А среди мусорных отмерших поврежденных и больных сидят раковые клетки и они вызывают рак у пациента и гибель. Только подход к каждой клетки индивидуально может решить проблему. А это только наномашины внутри человека. Так что с бессмертием пока облом...
10:56:36 08-09-2025
Поэтому проблема бессмертия дкмаю продвинется ее решение только к 2200 годам. Где то на центральном компьютере будет иметься полное описание человека -всех его двух миллиардов клеток. В трехмерном виде. В человека поместят чип который будет иметь связь с этим компьютером с ИИ. И принимать команды. Внутри человека будут сидеть миллиард наномашин и контролировать каждая свой сектор клеток. Обслуживать их и убивать все что пытается им повредить. А эти наномашины будут получать команды от ИИ через чип. Таким образом человек будет жить вечно. А чип это и будет то что в библии и называется печать 666