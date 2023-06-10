"Рев" "Мотора". Как 17 лет назад на Алтае "погибла" легендарная хоккейная команда

Болельщики обращались за помощью к губернатору Александру Карлину, но безуспешно

10 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" выступит в сезоне 2023/24 во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Алтайская команда будет играть во втором по значимости хоккейном турнире страны впервые за 17 лет, с тех пока как перестала существовать команда "Мотор". По случаю возвращения алтайской команды в элиту российского хоккея amic.ru вспоминает историю легендарного "Мотора" и причины, по которым 17 лет назад со скандалом клуб перестал существовать.

Клуб "Мотор" появился в 1959 году

Хоккей на Алтае зародился в начале 50-х, когда в крае появилась команда "Спартак". Тогда же на улице Пушкина в Барнауле был построен дворец, где проходили игры. Команда мастеров играла во втором по значимости первенстве СССР. Однако в 1959 году руководство края передало клуб на баланс моторного завода. Так и появилось легендарное название – "Мотор". Команду впервые принял иногородний тренер – бывший московский спартаковец, мастер спорта СССР Борис Соколов. И очень быстро "Мотор" стал одной из самых популярных хоккейных команд в Сибири.

В 60-е в Барнауле построили Дворец спорта и зрелищ, и команда перебирается туда. В июле 1967-го Федерация хоккея СССР решила включить барнаульский "Мотор" в третью группу класса "А" (вторая лига). Тренером "Мотора" становится бывший игрок "Крыльев Советов" и горьковского "Торпедо" Анатолий Сорокин. По сути, именно с этого момента начинается история выступления "Мотора" на высоком уровне. Популярность команды была запредельной: практически на всех матчах зрительские трибуны заполнены до отказа.

"Мотор" – народная команда

В 70-е и 80-е годы "Мотор" занимает призовые места в чемпионате и считается грозой для соперников. Клуб ездит за границу на товарищеские игры. Пик популярности приходится на 90-е и начало нулевых. Тогда на игры "Мотора" приходило болельщиков больше, чем мог вместить Дворец спорта. Зрители сидели в проходе на бетонных ступеньках.

В начале 1990-х команду в полном составе вывели из штата профкома моторного завода. Президент клуба, которым на тот момент был Вячеслав Бугорский, образовал новое предприятие – спортивный клуб "Мотор". Тогда же появилась собственная хоккейная школа.

Через несколько лет команду начинают финансировать из краевого бюджета. В 1998 году клуб по спортивным показателям вошел в Высшую лигу, где играл в течение восьми лет.

Трижды "Мотор" входил в восьмерку лучших команд дивизиона "Восток" и играл в серии плей-офф с командами дивизиона "Запад".

Спасите команду

В феврале 2006 года у хоккейного клуба "Мотор" возникла задолженность по заработной плате и выплате премиальных перед хоккеистами. Из месяца в месяц эти долги незначительно погашали, но все же они продолжали расти.

У команды сменилось несколько директоров, но никто из них не смог наладить ситуацию в коллективе.

Очередной руководитель – Михаил Рощупкин – в апреле 2006 года подписал указ о том, чтобы сотрудники Дворца спорта опечатали раздевалки и не впускали туда ни тренеров, ни игроков. Команду Рощупкин обязал приходить во Дворец спорта к 9 часам утра и быть в нем до 18 часов. При том, что форма игроков находилась в тех самых раздевалках, а лед во Дворце спорта со дня на день должны были растопить.

В итоге информация об этом через СМИ дошла до краевого комитета по спорту. В результате многочисленных проверок выяснилось, что, по сути, "Мотор" – банкрот. Руководство клуба брало в банке кредиты под гарантию. Полученные деньги они сдавали в кассу для выплаты заработной платы. Так же поступали и с деньгами, выделяемыми крайспорткомитетом для "Мотора-2" и СДЮШОР. Так как вторая команда и спортивная школа числились на балансе хоккейного клуба и не имели собственного юридического статуса, то деньги для их содержания поступали на счет хоккейного клуба. У клуба скопилась задолженность в 25 миллионов рублей.

Клуб решили закрыть. Фанаты "Мотора" неоднократно устраивали пикеты перед Дворцом спорта, требуя от губернатора Александра Карлина вмешательства в дела команды и помощи. Однако глава региона, вероятно, как человек не особо интересующийся спортом, не стал спасать "Мотор".

Руководство края решило с нуля открыть новый клуб – "Алтай". Создавать команду доверили Вячеславу Бугорскому. В августе 2006 года была зарегистрирована детско-юношеская школа олимпийского резерва "Алтай". Краевой бюджет взял обязательства о поддержке команды до 2010 года. Однако денег, выделяемых из бюджета, не хватало для участия в ВХЛ. И в итоге "Алтай" играл в третьем по значимости турнире страны – "ВХЛ-Б".

В 2019-м клуб снова меняет название, на этот раз на "Динамо-Алтай". И вот в сентябре команда снова будет играть в ВХЛ. "Динамо-Алтай" проведет 56 матчей в сезоне. В плей-офф выйдут 16 лучших коллективов.