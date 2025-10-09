Рейсы из Читы и Якутска экстренно перенаправили в Барнаул из-за снегопада в Новосибирске

Одновременно с этим были отменены рейсы из Новосибирска в Барнаул, Омск, Томск, Красноярск, Горно-Алтайск и Екатеринбург

09 октября 2025, 18:50, ИА Амител

Обильный снегопад в Новосибирске привел к сбоям в работе аэропорта Толмачево, в результате чего несколько рейсов были перенаправлены в Барнаул. Согласно данным онлайн-табло, в барнаульском аэропорту совершили посадку самолеты, следующие в Новосибирск из Читы и Якутска. Одновременно с этим были отменены рейсы из Новосибирска в Барнаул, Омск, Томск, Красноярск, Горно-Алтайск и Екатеринбург, а также в обратном направлении. Причиной изменений в расписании стала неблагоприятная погодная обстановка. В то время как новосибирский аэропорт испытывает трудности из-за непогоды, барнаульская воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.