Резервуар с нефтью загорелся после атаки дронов на Кубани

К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники

03 августа 2025, 09:25, ИА Амител

Пожарная машина в Барнауле / Фото: amic.ru

На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

"Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров", — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Обломки беспилотника также повредили пять гаражей в кооперативе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. На этой же улице ликвидируют пожар в магазине.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая 75 сотрудников МЧС с 22 автомобилями.