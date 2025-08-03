Резервуар с нефтью загорелся после атаки дронов на Кубани
К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники
03 августа 2025, ИА Амител
Пожарная машина в Барнауле / Фото: amic.ru
На нефтехранилище в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами емкостью две тысячи кубометров. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.
"Горит один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров", — говорится в сообщении telegram-канала оперштаба. Обломки беспилотника также повредили пять гаражей в кооперативе. Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. На этой же улице ликвидируют пожар в магазине.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 127 человек и 35 единиц техники, включая 75 сотрудников МЧС с 22 автомобилями.
